کشورهای اسلامی در برابر جنایات دولت عربستان موضع گیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی آذری شامگاه جمعه در آئین گرامیداشت جانباختگان حادثه مکه مکرمه و ارتحال عالم ربانی آیت الله خزعلی در مسجد جامع شهرستان دامغان اظهار داشت: حادثه خونبار مکه گوشه هایی از بی لیاقتی و بی کفایتی آل سعود در اداره حرمین شریفین است.

وی با تاکید بر اینکه دولت عربستان سعودی باید پاسخگوی اعمال خود باشد، اضافه کرد: این دولت باید بداند که دیگر توان اداره حج را ندارد و با این عمل خود نشان داد باید از خادمی حرمین شریفین کنار برود.

این استاد حوزه های علمیه شهرستان دامغان تصریح کرد: باید اداره امور حج به کشورهای اسلامی واگذار شود تا دولت های مخالف اسلام و قرآن در اداره این کنگره عظیم مسلمانان قرار نگیرند.

آذری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره عالم ربانی آیت الله ابوالقاسم خزعلی اظهار داشت: این شخصیت ممتاز تربیت شده مکتب امام خمینی(ره) بود.

وی افزود: آیت الله خزعلی از یاران واقعی امام(ره) و مقام معظم رهبری بود و در طول عمر با خیر و برکت خود در تمامی عرصه های انقلاب و کشور حضوری پررنگ و فعال داشت.

در این آئین امام جمعه، روحانیت، فرماندار، جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی و قشرهای مختلف مردم دامغان حضور داشتند.

این آئین از سوی امام جمعه، فرمانداری، شهرداری و شورای اسلامی شهر، اداره تبلیغات اسلامی، حوزه های علمیه و هیئت امنای مسجد جامع شهر دامغان برگزار شده بود.