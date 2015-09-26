به گزارش خبرنگار مهر، پیش تولید «مغز نارنجی» اولین ساخته مهدی خسروی و به تهیه کنندگی علی عطشانی از بیستم شهریور ماه شروع و فیلمبرداری فیلم که کاملا در تهران انجام می شود، از پانزدهم مهر ماه آغاز می شود.

این فیلم که تجربه اول این کارگردان به شمار می رود دارای صحنه های ویژه اسپشیال افکت است که تجربه جدیدی در سینمای ایران به شمار می رود. جواد عزتی که پیش از این نیز در فیلم «پارادایس» ساخته علی عطشانی با او همکاری داشت به عنوان نقش اول در این فیلم حضور دارد.

عوامل «مغز نارنجی» عبارتند از نویسنده فیلمنامه: مهدی علی میرزایی، کارگردان: مهدی خسروی، مدیر فیلمبرداری: مانی عطشانی، صدابردار: علی ذوالفقاری، مدیر تولید: علیرضا بیات، طراح صحنه و لباس: آزاده قوام، ‌ دستیار یک و برنامه ریز: وحید مهین دوست، دستیار کارگردان:‌ سروش حسینجانی، مدیر تدارکات: سعید دلاوری، جلوه های ویژه رایانه ای: احسان شمالی، ‌طراح چهره پردازی: امیر ترابی، عکاس: نوید خداپناهی، ‌سرمایه گذار: حمید رضا نصیری، مجری طرح: رضا یار خلجی، ‌تهیه کننده: علی عطشانی، ‌محصول بیتا فیلم تهران.