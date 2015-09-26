مجموعه داستان «قاش» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب دربرگیرنده ۲۰ داستان کوتاه با عناوینی مانند شخصیت ایده‌آل داستان من، حالا یه کاریش می‌کنیم، یه وقت بد برداشت نکنید، آلزایمر، حیدرآقا، خانم آذین، قاش و خانم اجازه است.

بیشتر داستان‌های این مجموعه حال و هوای روستایی و بومی، محلی دارند گرچه برخی هم دارای تِم‌های اجتماعی هستند.

وجه تسمیه این مجموعه داستان هم برگرفته از گویش مردمان شهرکرد و اطراف آن است که ییلاق و قشلاق کردن در میان آنها همچنان پایدار است؛ به این معنا که وقتی هوا در شهرکرد خیلی گرم می‌شود، مردم گوسفندهایشان را به محل بخصوصی می‌برند که جای گودی در پناه کوه و شبیه قاشق است. این مکان در گویش محلی، «قاش» گفته می‌شود.

عنوان یکی از داستان‌های این مجموعه نیز «قاش» است که داستان چوپان و محبتی است که بین او و سگ‌هایش وجود دارد و به این مسئله می‌پردازد که چطور سگ‌ برای این چوپان تبدیل به یک شخصیت انسانی می‌شود.

مجموعه داستان ۱۴۶ صفحه‌ای «قاش» در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و با بهای ۱۰ هزار تومان از سوی انتشارات پوینده منتشر شده است.