دولت حقوق کشته شدگان منا را مطالبه کند/ نقش آفرینی وزارت خارجه

سید باقر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حاجیان ایرانی در اوج مظلومیت در کشور عربستان به دیار حق شتافتند که دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد چرا که بی عدالتی سعودی ها کامل مشهود بود.

عضو کمسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: ملت ایران یقین داشته باشند که بررسی قصور در راه امداد رسانی به ایرانی ها و ممانعت های صورت گرفته در دستور کار قرار می گیرد.

سازمان تعاون اسلامی در زمینه اداره حج وارد عمل شود

نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: سعودی‌ها می‌گویند این حادثه قضا و قدر الهی بوده، درست اما این حادثه نشات گرفته از سو مدیریت بوده است، ما فکر می‌کنیم به صرف اینکه کعبه و سرزمین وحی در قلمرو سرزمین عربستان قرار گرفته، این کشور نمی‌تواند مناسک بزرگ اسلامی را صرفا خودش مدیریت کند بلکه باید از همه ظرفیت‌های دنیای اسلام بهره بگیرد.

حسینی با اشاره به حوادث دلخراش سقوط جرثقیل،‌ آتش گرفتن یکی از هتل‌های حاجیان و حادثه منا گفت: سازمان تعاون اسلامی باید در زمینه اداره حج تجدیدنظری کند و علمای اسلام از مذاهب و فرقه‌های مختلف کمک کنند که سعودی‌ها به اینکه از ظرفیت عالم اسلام استفاده شود، تمکین کنند.

عربستان موظف به پرداخت حق و حقوق کشته شدگان است

وی بیان کرد: در راه احقاق حق و حقوق کشته شدگان باید دولت و وزارت خارجه تمامی تلاش خود را برای احقاق خون کشته شدگان منا انجام دهند.

حسینی با ابراز تاسف از حادثه رمی جمرات در موسم حج که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد بسیاری از حجاج از جمله زائران ایرانی شد، گفت: به طور حتم با وقوع چنین حادثه جانکاهی یکبار دیگر بی کفایتی دولت عربستان در مدیریت حرمین شرفین به اثبات رسید.

وی با اشاره به اینکه مراسم رمی جمرات یکی از سخت ترین و پرجمعیت ترین مراسم حج تمتع است، افزود: با توجه به تجربه صدها ساله حج و شرایط ویژه دوران حج، بی تدبیری مسئولان عربستان در مدیریت این مسئله و بستن دو مسیر برای دسترسی به محل رمی جمرات که موجب این حادثه شد، به طور حتم از اشتباهات غیر قابل بخشش دولت عربستان سعودی در مدیریت حج است که بررسی این اتفاق در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

کمیته حقیقت یاب از سوی کشورهای اسلامی تشکیل شود

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: کشورهای اسلامی باید در رابطه با فاجعه رمی جمرات موضع‌گیری کنند و تصمیم جدی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: عربستان نشان داد که شایستگی لازم برای مدیریت بر حرمین شریفین را ندارد و کشورهای اسلامی با اعلام منطقه آزاد اسلامی مکه و مدینه را منطقه آزاد اعلام کرده و مدیریت این بخش‌ها نیز به دست جهان اسلام باشد.

حسینی اظهار داشت: به عقیده من علمای جهان اسلام باید کمیته حقیقت یابی به عربستان اعزام کنند تا کم و کیف و وضعیت دو واقعه اخیر که در عربستان برای زائران رخ داده است را بررسی کنند و درصورتی که دولت عربستان مقصر شناخته شود باید حتما با دولت این کشور برخورد جدی صورت گیرد.