احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت دمایی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: دمای زنجان از امروز دو تا ۵ درجه سانتیگراد خنک میشود.
وی به دمای فعلی زنجان اشاره کرد و اظهار داشت: دمای فعلی زنجان ۱۹ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به دیروز در همین ساعت یک درجه خنکتر شده است.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان به گرمترین و خنکترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: ماهنشان با ۲۲ درجه سانتیگراد گرمترین و زنجان با ۱۸ درجه سانتیگراد خنکترین مناطق استان بودند.
یاغموری به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یادآور شد: آسمان زنجان صاف در بعدازظهر قسمتی ابری بوده و وزش باد و احتمال بارش پراکنده وجود دارد.
وی تصریح کرد: وزش باد و بارش پراکنده باران تا روز دوشنبه در استان تداوم دارد.
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