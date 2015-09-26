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۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۱۲

مدیر کل هواشناسی استان زنجان:

دمای هوای زنجان کاهش می‌یابد

دمای هوای زنجان کاهش می‌یابد

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان از کاهش دمای استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد.

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت دمایی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: دمای زنجان از امروز دو تا ۵ درجه سانتی‌گراد خنک می‌شود. 

وی به دمای فعلی زنجان اشاره کرد و اظهار داشت: دمای فعلی زنجان ۱۹ درجه سانتی‌گراد بوده که نسبت به دیروز در همین ساعت یک درجه خنک‌تر شده است. 

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: ماه‌نشان با ۲۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و زنجان با ۱۸ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین مناطق استان بودند. 

یاغموری به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یادآور شد: آسمان زنجان صاف در بعدازظهر قسمتی ابری بوده و وزش باد و احتمال بارش پراکنده وجود دارد. 

وی تصریح کرد: وزش باد و بارش پراکنده باران تا روز دوشنبه در استان تداوم دارد.

کد مطلب 2924435

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