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۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۱۱

مدیر کل تبلیغات اسلامی گلستان:

سند افتخار ملت ایران در دفاع مقدس ثبت شد

سند افتخار ملت ایران در دفاع مقدس ثبت شد

گرگان- مدیر کل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به اینکه ملت ایران همواره در برابر هر قلدر، ستمگر و مستکبری ایستادگی کرده است، گفت: سند افتخار ملت ایران در دفاع مثبت ثبت شد.

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امام خمینی (ره) جنگ تحمیلی را با نگاه ارزشی اداره کرد نگاهی که در آن جنگ به عنوان جهاد و کشته شدن نیز به عنوان شهادت در کارنامه ثبت شده و فرزندان این مرز و بوم نیز از این نگاه ارزشی استقبال وصف ناپذیری کردند.

به گفته وی، مردم نیز در این راستا از تمامیت عرضی این کشور دفاع کردند و خود بر قامت جوانانشان لباس عزم پوشاندند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی گلستان از دفاع مقدس به عنوان سکه ای یاد کرد که بر یک روی آن سند افتخار ملت ایران درج شده که در برابر تجاوز ناجوانمردانه ایستادگی و مقاومت کرد و دشمن قسم خورده را از سرزمین خود بیرون راند.

وی عنوان کرد: ملت ایران در پرونده درخشان خود در برابر هر قلدر، ستمگر و مستکبری ایستادگی کرد و آن که مجبور به عقب نشینی شد دشمن بود.

حجت الاسلام ولی نژاد با اشاره به این که در سالیان گذشته و حکومت سردمداران پیشین کشور هرگاه جنگی صورت گرفت قسمتی از خاک کشور به بیگانه واگذار شد، اظهار کرد: جنگ ایران و عراق تنها جنگی بود که حتی یک وجب از خاک این کشور غصب نشد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی گلستان در ادامه افزود: روی دیگر سکه دفاع مقدس خیانت و جنایت است و فاجعه که طی آن صدام به سرزمین ملت تازه انقلاب کرده ایران تجاوز کرد و آمریکا نیز به عنوان چهره منفوری که با حمایت از دشمن در کشتار بی رحمانه مشارکت کرد نمایان شد.

کد مطلب 2924437

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