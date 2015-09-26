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۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۴۶

مدیر کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه:

دبیرستان معارف اسلامی کرمانشاه نیمه دوم مهرماه افتتاح می‌شود

دبیرستان معارف اسلامی کرمانشاه نیمه دوم مهرماه افتتاح می‌شود

کرمانشاه- مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: دبیرستان معارف کرمانشاه نیمه دوم مهر ماه امسال از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید.

حجت‌الاسلام اسماعیل قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مصوبات سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه با محوریت سازمان تبلیغات اسلامی در روزهای آینده به بهره‌برداری خواهد رسید و در این راستا دبیرستان معارف دهه آخر مهر ماه امسال افتتاح می‌شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه از افتتاح خانه های عالم در سراسر استان خبر داد و افزود: این پروژه ها نیز از محل مصوبات سفر مقام معظم رهبری تامین شده و چندین پروژه فرهنگی در شهرستان‌های صحنه و روانسر نیز به بهره‌برداری می‌رسد.

وی درک صحیح از مسائل فرهنگی به ویژه فرهنگ دینی و ارتقا جایگاه این مهم و تعامل سازنده با روحانیت را خواسته اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه از مدیریت ارشد استان عنوان و بیان کرد: توجه به نیازهای فرهنگی به عنوان یکی از اولویت‌های این استان باید در دستور کار قرار گیرد.

حجت‌الاسلام قبادی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: تمام اعتبارات پروژه‌های سفر مقام معظم رهبری با محوریت تبلیغات جذب شده و دهه آخر مهر ماه شاهد افتتاح تعدادی از این مصوبات هستیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان بیان کرد: ارتقا فرهنگ ناب دینی باید در کانون برنامه‌ های استان باشد.

کد مطلب 2924440

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