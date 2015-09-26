حجاج استان مرکزی در سلامت به سر می برند

منوچهر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو شماره ابتدایی کاروان های حج تمتع استان مرکزی ۳۱ است و افراد می توانند جهت اطمینان بیشتر با مراجعه به لیست اعلام شده از سوی سازمان حج و زیارت کشور در سایت این سازمان، دو شماره نخست کدهای افراد فوت یا مفقود شده را بررسی کنند که البته هیچ موردی از موارد ذکر شده تاکنون شامل کدهای استان مرکزی نیست.

جانشین مدیر حج و زیارت استان مرکزی تصریح کرد: خوشبختانه کاروان های استان مرکزی در زمان وقوع حادثه در محدوده حادثه حضور نداشتند و تاکنون هیچ موردی از فوت و مصدومیت افراد اعزام شده به حج تمتع از استان مرکزی از سوی مدیران کاروان ها گزارش نشده است و حجاج در حال حاضر مشغول انجام مناسک حج هستند.

انصاری افزود: بازگشت زائران بیت الله الحرام از هفتم مهر ماه سال جاری آغاز می شود و تا ۲۳ مهر ادامه دارد.

جانشین مدیر حج و زیارت استان مرکزی گفت: در سال جاری یک هزار و ۱۷۳ نفر از استان مرکزی برای حج تمتع به سرزمین وحی اعزام شده اند که از این تعداد ۵۸۶ نفر مرد و ۵۸۸ نفر نیز زن هستند.