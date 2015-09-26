به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری اردبیل، مجید خدابخش صبح شنبه با اعلام این مطلب تصریح کرد: همان ‌طوری که مقام معظم رهبری و رئیس جمهور در پیام خود تاکید کردند باید در مقابل این حادثه تلخ و تأسف‌بار، کشور عربستان پاسخگو باشد و در برابر امت اسلامی از برخی بی‌تدبیری‌ها و بی‌برنامه‌ریزی‌ها عذرخواهی کند.وی افزود: دو حادثه تلخ موسم حج امسال قلب هر انسان آزاده‌ای را به درد آورده و در هر دوی این حوادث ردپایی از بی‌کفایتی آل سعود را می‌توان مشاهده کرد که به جای تمرکز در مدیریت حج امسال، بیشتر به مسائل حاشیه‌ای تمرکز پیدا کرده و به وقوع چنین حوادثی تلخ کمک کرده است.

استاندار اردبیل با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس به رغم همه کارشکنی‌ها و تهدیدهای استکبار جهانی، ملت ایران با عزت و عظمت توانستند اهداف استکبار را خنثی کنند، افزود: دشمنان اسلام و مکتب ارزشی و انقلابی چنان سیلی از این ملت خوردند که به هیچ وجه دیگر قادر نیستند در حق این ملت به حرکتی ناجوانمردانه دست بزنند.

خدابخش با تاکید به اینکه هفته دفاع مقدس باید زمینه‌ساز تبیین، تشریح و انتقال بهترین دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس به ویژه ایثار، گذشت، شجاعت و شهامت باشند، متذکر شد: ما در دوران دفاع مقدس به استقلال تمام عیار خود دست پیدا کردیم و امروز به برکت همین سرمایه در بسیاری از حوزه‌ها به استقلال واقعی دست پیدا کرده ایم.