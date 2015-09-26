خبرگزاری ایسنا نوشت: شبکه خبری فاکس نیوز در مطلبی به عوامل و فاکتورهای متعدد که میتواند در بروز بیماری سرطان و پیشرفت آن نقش داشته باشد، اشاره کرده است:
اشعه ایکس: هنگام مراجعه به دندانپزشک برای در امان ماندن از اشعه ایکس با پوششی سربی پوشیده میشوید. در حقیقت وجود دوز پایین از اشعه ایکس احتمال آنکه فرد را در معرض ابتلا به سرطان قرار دهد افزایش میدهد. به طور کلی میزان بالاتر از این اشعه خطر ابتلا به سرطان را نیز بالاتر میبرد هر چند هیچ مقداری از این نوع اشعه برای سلامت بدن مناسب نیست.
تلفن همراه: این وسیله ارتباطی با تمام مزیتهایی که برای بشر دارد نوعی انرژی مشابه با اشعه ایکس را منتشر میکند. تاکنون ارتباط مستقیم تلفن همراه با ابتلا به سرطان تایید نشده و لازم است تحقیقات بیشتری انجام شود. هر چند بهتر است ساعات استفاده از آن و مکالمه با تلفن همراه کمتر شود و برای صحبت کردن از هندزفری استفاده کرد.
گوشت: بهتر است مصرف گوشت فرآوری شده یا قرمز محدود باشد چرا که در بروز سرطان روده موثر است. همچنین پختن یا دودی کردن گوشت در دمای بالا ترکیبهایی به نام هیدروکربن آروماتیک چندحلقهای (PAH) ایجاد میکند که محققان در مورد چگونگی تاثیر آن روی سلامت افراد به نتیجه قطعی نرسیدهاند.
بطری آب: در صورتی که بطری آب از جنس پلاستیک شفاف باشد احتمالا حاوی ماده شیمیایی بیسفنول A است. از این ماده شیمیایی در قوطیهای نوشیدنی و مواد غذایی، مواد «سیلانت» در دندانپزشکی و محصولات دیگر استفاده میشود. سازمان غذا و داروی آمریکا در پاسخ به این پرسش که این ترکیب سرطانزا است، اعلام کرده در صورتی که میزان آن به حد استاندارد باشد خطرزا نیست با این وجود توصیه میشود از مصرف غذاهای کنسروی و نوشیدنیهای موجود در ظروف پلاستیکی شفاف خودداری شود.
ماده پرکننده دندان: توصیه میشود از دندانپزشکان درخواست نکنید تا ماده پرکننده فلزی روی دندان را برداشته و جایگزین کنند. به گفته کارشناسان ماده موجود فعلی ایمن و مطمئن است. مطالعات انجام شده حاکی از وجود هیچ ارتباطی بین پر کردن دندان با جیوه و سرطان یا هر بیماری دیگر نیست.
قهوه: نتایج برخی مطالعات حاکی از آن است که نوشیدن میزان متعادلی از قهوه حدود چهار فنجان در روز خطر ابتلا به برخی انواع سرطانها از جمله پوست، کبد و روده را کاهش میدهد.
فلوراید: این ترکیب در آب و نوشیدنیهای دیگر، برخی مواد خوراکی، خمیر دندان و مواد شستوشو دهنده دهان یافت میشود. اگرچه مطالعات متعددی در مورد وجود ارتباط بین این ماده و سرطان انجام گرفته اما بیشتر محققان معتقدند ارتباط قوی بین این دو فاکتور وجود ندارد.
محصولات خانگی: بسیاری از حشرهکشها، رنگها، لاکها و واکسها گازهایی به نام ترکیبات آلی فرار (VOC) منتشر میکنند. این گازها با بروز سرطان در انسان و حیوانات مرتبط هستند. برای دوری جستن از خطر این ترکیب لازم است محصولاتی که حاوی میزان پایینی از آن هستند مورد استفاده قرار گیرد. همچنین از خرید محصولاتی که روی آنها عناوینی همچون خطر سمی بودن، فرساینده بودن، تحریککنندگی شدید، آتشزا بودن، حک شده، خودداری شود.
سیم برق: هر گونه وسیلهای که الکتریسیته تولید میکند، آن را جابجا کرده یا مورد استفاده قرار میدهد، اشعهای با میزان فرکانس شدیدا پایین منتشر میکند. با وجود آنکه نتایج معتبری در مورد سرطانزا بودن این اشعه به دست نیامده نگرانی در مورد خطرناک بودن آن وجود دارد.
آلودگی هوا: آلودگی هوا موجب میشود سالانه در جهان بیش از ۲۲۰ هزار نفر بر اثر سرطان ریه جان خود را از دست بدهند. همچنین ارتباطی بین آلودگی هوا و خطر فزآینده ابتلا به سرطان مثانه وجود دارد.
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