آخرین اخبار درباره وضعیت حجاج آذربایجان شرقی/ مفقودی دو نفر

حسن تقی زاده در گفتگو با خبرنگا مهر با اشاره ای به وضعیت حجاج استان بیان کرد: هیچ کدام از حاجیان استان در لیست کشته شدگان و مصدومین جریان منا قرار نگرفته اند.

وی ادامه داد: تنها دو نفر از حاجیان استان جزو مفقودین هستند که البته تا شب گذشته تنها یک مفقودی به ما اعلام شده بود اما در ساعات پایانی شب این تعداد به دو نفر افزایش یافت.

جانشین مدیر حج و زیارت استان افزود: هم اکنون پیگیری های لازم جهت یافتن این دو مفقودی در مکه انجام می شود.

گفتنی است تاکنون آمار کلی قربانیان این فاجعه هزار و ۳۰۰ کشته و بیش از دو هزار مصدوم اعلام شده است.