انجام مانور «کرونا» از فردا در ۱۹ فرودگاه کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر سیاری روز شنبه در نشست خبری، به حادثه منا اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه تعدادی از مجروحین حادثه منا در بیمارستان‌های عربستان بستری هستند، احتمال ابتلا به کرونا ویروس در این افراد وجود دارد.

وی با اعلام اینکه وزارت بهداشت اقدامات زیادی در رابطه با پیشگیری از انتقال کرونا ویروس به کشور، انجام داده است، از انجام مانور پیشگیری از انتقال کرونا ویروس در ۱۹ فرودگاه کشور که حجاج به آن وارد می‌شوند خبر داد و افزود: این مانور از فردا آغاز می شود.

سیاری ادامه داد: وزارت بهداشت آمادگی لازم برای پیشگیری از این ویروس را دارد. سال گذشته ۶ مورد بیماری مرس در کرمان گزارش شد که دو مورد مرگ را داشتیم، اما توانستیم آن را کنترل کنیم. این در حالی است که در کشوری مانند کره یک فرد از عربستان وارد کره شد و منجر به ابتلای ۱۸۳ نفر به کروناویروس و فوت ۳۶ مبتلا در این کشور شد. همچنین دو بیمارستان کشور کره تعطیل شدند و ۷۷ بیمارستان آسیب جدی دیدند و بیش از ۱۰۰ هزار پرواز توریستی آنها تعطیل شد تا بعد از چند ماه توانستند این بیماری را کنترل کنند.

وی همچنین از تشکیل ستاد ویژه پیشگیری و کنترل بیماری وبا و کرونا ویروس در وزارت بهداشت، افزود: اقدامات لازم برای استان‌های مختلف را در هنگام ورود حجاج انجام دادیم و آمادگی اصلی ما در فرودگاه است. قبل از رفتن حجاج به حج جلسات متعددی را با مدیران حج و زیارت گذاشته و آموزش‌های زیادی را به حجاج دادیم. همچنین علائم هشدار را به مدیران کاروان‌ها گفته و قبل از رفتن حجاج اطلاع رسانی کردیم و به حجاج آموزش دادیم. در حال حاضر نیز عربستان را رصد می‌کنیم تا تعداد مبتلایان به کروناویروس در این کشور را زیر نظر داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه تا امروز هیچ موردی از ابتلا به کروناویروس در میان حجاج ایرانی گزارش نشده است، گفت: اقدام دیگری که قرار است برای بازگشت حجاج انجام دهیم این است که در هر هواپیما یک نفر از مرکز بهداشتی و درمانی حضور خواهند داشت و در یک فرم خود اظهاری افراد را رصد می‌کند. در این فرم علامت تب، سرفه و تنگی نفس که از علائم اصلی کروناویروس هستند نوشته شده و اگر فردی این علائم را داشته باشد، اعلام کرده و از سایرین جدا می‌شود و هنگام نشستن هواپیما از طریق یک آمبولانس مخصوص به بیمارستان منتقل می‌شود.

وی افزود:‌ خطر اینجاست که کسی مبتلا باشد، اما بیماری او بدون علامت بوده یا علائم خفیف داشته باشد. باید بگویم خطر در خود بیمارستان است. در کشور کره هم به دلیل مراجعه فرد مبتلا به کرونا به سه بیمارستان این اتفاق افتاد. البته خوشبختانه از قبل آمادگی مقابله با این ویروس را داشتیم و به دلیل آموزش‌هایی که دادیم و تجربه‌ای که از قبل داشتیم، آمادگی برخورد با این موضوع را داریم. باید منتظر بمانیم و ببینیم که در روزهای آینده وضعیت چگونه خواهد بود.

سیاری با تاکید بر اینکه کروناویروس درمان ندارد، تصریح کرد: کرونا ویروس یکی از ۲۰۰ ویروسی است که منجر به سرماخوردگی می‌شود.

وی ادامه داد: کرونا ویروس از سال ۲۰۱۲ از کشور عربستان آغاز شد و تاکنون ۱۴۳۰ مورد ابتلا به این ویروس در دنیا گزارش شده که ۵۳۲ مورد آن منجر به فوت شده است.

سیاری با بیان اینکه ابتلا به کروناویروس در ۲۶ کشور دنیا گزارش شده، گفت: بیشترین موارد ابتلا به این ویروس یعنی بالغ بر ۸۵ درصد آن در عربستان بوده است. منبع این ویروس در خفاش و شتر است و راه انتقالش هم بر اثر تماس با حیوان و فرآورده‌های دامی شتر است و هم از طریق تماس انسانی و از طریق دست و ترشحات تنفسی منتقل می‌شود.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه هنوز واکسن و دارویی برای کرونا ویروس ساخته نشده است، افزود: میزان کشندگی این ویروس بالاست بطوریکه ۳۰ درصد افراد مبتلا به کرونا ویروس فوت می‌کنند و خطر این بیماری در افراد سالمند، افراد مبتلا به مشکلات مزمن تنفسی و کارکنان بیمارستان‌ها بیشتر است.