نمایش ۲ مستند ایرانی در جشنواره «مدیا آرت» استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، دو مستند «نینجای ایرانی» به کارگردانی مرجان ریاحی و «خدا مثل همیشه بود» به کارگردانی الهام معروفی به جشنواره «مدیا آرت» استرالیا راه پیدا کرد.

این جشنواره با هدف به رقابت گذاشتن آثار زنان فیلمساز برگزار می شود.

«نینجای ایرانی» از نگاه خاطره جلیل‌زاده نخستین زن نینجای ایرانی، مشکلات، سختی‌ها و موانعی که زنان ایرانی برای پرداختن به ورزش «نینجوتسو» با آن درگیر هستند را روایت می‌کند. در این مستند برای نخستین‌ بار مسابقات زنان نینجای ایرانی به تصویر کشیده شده است.

«خدا مثل همیشه بود» به درک مفاهیم انتزاعی در زندگی افراد ناشنوا می‌پردازد.

دومین جشنواره بین‌المللی فیلم زنان «مدیا آرت» ۲۶ و ۲۷ سپتامبر در استرالیا برگزار می‌شود.