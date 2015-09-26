ناصر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت‌های اداره کل دامپزشکی و منابع طبیعی در کنترل بیماری افزود: برنامه واکسینه کردن دام‌ها توسط دامپزشکی و خروج دام توسط منابع طبیعی همچنان تداوم دارد.



سرپرست اداره کل محیط‌زیست استان زنجان گفت: ۱۰۱ رأس کل وبزدرمنطقه خرمنه سر استان زنجان در اثر طاعون تلف‌شده است.



جعفری از سلامت کامل آهوان دشت سهرین و دام‌های اهلی منطقه خبر داد و گفت: خروج به‌موقع دام‌ها و ممانعت از ورودشان به منطقه علت سالم ماندن آهوان است.



وی با تأکید بر اینکه محیط‌بانان پیوسته در حال پایش نقطه‌به‌نقطه منطقه هستند گفت: این پایش باهدف یافتن و از بین بردن لاشه‌های آلوده انجام می‌گیرد و علاوه بر این ضدعفونی آبشخورها از دیگر اقدامات سازمان است.



جعفری با اشاره به صخره‌ای بودن منطقه و عدم امکان استفاده از نیروی مردمی افزود: برخی از مکان‌ها صعب‌العبور هستند و به دلیل خطرات ناشی از سقوط در میان صخره‌ها تنها از محیط‌بانان تعلیم‌دیده می‌توان استفاده کرد و همچنین شلوغ شدن منطقه به دلیل حضور تعداد زیادی از افراد باعث فرار کل و بزها از منطقه و شیوع آن به سایر مناطق خواهد شد.



سرپرست اداره کل محیط‌زیست استان زنجان اظهار کرد: خوشبختانه اقدامات انجام‌شده در منطقه خرمنه سر مانع خروج بیماری از دربند مبتلا به سایر دربندها شده است ولی به دلیل وحشی بودن این حیوانات امکان پیشگیری، قرنطینه و واکسینه کردن حیوانات وجود ندارد.