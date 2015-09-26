سرهنگ اسماعیل فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات منطقه‌ای «یادواره شهید والامقام عبدالحمید حسینی» در گرامیداشت هفته دفاع مقدس در ۸ رشته ورزشی برگزار و در پایان گروه توپخانه ۶۲ مومنون کرمانشاه با کسب ۲۲۱ امتیاز و کسب۱۰ طلا، ۹ نقره و ۵ برنز قهرمان این دوره از مسابقات شد.

وی همدان، ایلام و کرمانشاه را استان‌های شرکت کننده در این مسابقات نام برد و گفت: لشکر ۲۹ نبی اکرم(ص) کرمانشاه با ۶ طلا، ۳ نقره و ۶ برنز توانست عنوان دوم مسابقات را ازآن خود کند و یک مقام چهارمی نیز با مجموع ۱۴۲ امتیاز بدست آورد.

سرهنگ فتحی در ادامه افزود: تیپ انصارالرسول(ص) جوانرود در مجموع با ۱۲۹ امتیاز و ۷ طلا، ۴ نقره و ۲ برنز در جایگاه سوم ایستاد و ستاد قرارگاه نجف نیز با ۴ طلا، ۴ نقره و ۱ برنز و ۵ مقام چهارمی در رده چهارم قرار گرفت، همچنین سپاه نبی اکرم(ص) با ۷۰ امتیاز پنجم شد.

وی از برگزاری مسابقات قهرمانی استان با محوریت قرارگاه نجف در ماه‌های آینده خبر داد و افزود: مسابقات منطقه‌ای جام شهید حسینی در رشته‌های فوتسال، والیبال، کشتی، شنا، جودو، تیراندازی بادی و تیراندازی کلاشنیکف ۲۰۰ متر و ۵۰۰ متر با قناسه برگزار شد.

مسئول تربیت بدنی قرارگاه نجف اشرف از عملکرد تیم‌های حاضر در این مسابقات ابراز رضایت داشت.