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۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۴۵

رییس سازمان نوسازی مدارس :

به دنبال جمع آوری کانکس ها هستیم

به دنبال جمع آوری کانکس ها هستیم

رییس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت:اگر امکان ساخت کلاس در مدرسه باشد می سازیم در غیر اینصورت کانکس گذاشته می شود اما به دنبال جمع آوری کانکس ها هستیم.

مرتضی رییسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری کلاس های درس در کانکس و کانتینر در برخی از استان ها گفت: ما کلاس هایی که در کانتینر برگزار شوند را نداریم کانتینر قابلیت استفاده برای کلاس درس ندارد.

وی افزود: تعداد کانکس ها در مقابل ۵ هزار و ۳۰ کلاس درسی که در سراسر کشور وجود دارد خیلی زیاد نیست.

رییس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور تصریح کرد: حداقل ۲۰ میلیون تومان هزینه هر کانکس می شود مدارسی است که کلاس کم دارند یا در مناطق کپر نشین است یا پایه ششم اضافه کرده اند و کلاس ها در کانس برگزار می شود.

وی با بیان اینکه درصددیم تمام کانکس ها جمع شوند تصریح کرد: جاهایی که امکان ساخت کلاس در مدرسه باشد می سازیم در غیر اینصورت کانکس گذاشته می شود اما  به دنبال جمع آوری کانکس ها هستیم.

وی ادامه یاد آورد شد: بنیاد برکت  بر اساس دستور مقام معظم رهبری همکاری خوبی با وزارت آموزش و پرورش دارد که قرار است هزار مدرسه در هزار مناطق محروم بسازد و در سال تحصیلی جدید روند ساخت توسط بنیاد برکت تشدید شده است.

کد مطلب 2924483
مهناز قربانی مقانکی

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