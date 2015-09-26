رییس سازمان نوسازی مدارس : به دنبال جمع آوری کانکس ها هستیم

رییس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت:اگر امکان ساخت کلاس در مدرسه باشد می سازیم در غیر اینصورت کانکس گذاشته می شود اما به دنبال جمع آوری کانکس ها هستیم.