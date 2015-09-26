مرتضی رییسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری کلاس های درس در کانکس و کانتینر در برخی از استان ها گفت: ما کلاس هایی که در کانتینر برگزار شوند را نداریم کانتینر قابلیت استفاده برای کلاس درس ندارد.
وی افزود: تعداد کانکس ها در مقابل ۵ هزار و ۳۰ کلاس درسی که در سراسر کشور وجود دارد خیلی زیاد نیست.
رییس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور تصریح کرد: حداقل ۲۰ میلیون تومان هزینه هر کانکس می شود مدارسی است که کلاس کم دارند یا در مناطق کپر نشین است یا پایه ششم اضافه کرده اند و کلاس ها در کانس برگزار می شود.
وی با بیان اینکه درصددیم تمام کانکس ها جمع شوند تصریح کرد: جاهایی که امکان ساخت کلاس در مدرسه باشد می سازیم در غیر اینصورت کانکس گذاشته می شود اما به دنبال جمع آوری کانکس ها هستیم.
وی ادامه یاد آورد شد: بنیاد برکت بر اساس دستور مقام معظم رهبری همکاری خوبی با وزارت آموزش و پرورش دارد که قرار است هزار مدرسه در هزار مناطق محروم بسازد و در سال تحصیلی جدید روند ساخت توسط بنیاد برکت تشدید شده است.
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