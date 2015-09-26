اسامی ۷کشته و ۲۵ مفقودی لرستان در حادثه منا/احتمال افزایش کشته ها

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین اخبار مربوط به تعداد کشته ها و مفقودین لرستانی حادثه منا اظهار داشت: تا کنون در این حادثه هفت نفر از استان لرستان کشته شده اند.

وی عنوان کرد: همچنین تعداد مفقودین لرستانی در این حادثه نیز از کاروان های الیگودرز، ازنا و دورود ۱۶ نفر و از کاروان بروجرد نیز ۹ نفر است.

اسامی کشته های لرستانی حادثه منا

مدیر کل حج و زیارت استان لرستان افزود: در حادثه منا مصطفی موسوی، قنبر رحمانی و علی رازانی از کاروان های اعزامی الیگودرز، ازنا و دورود و همچنین عباس گودرزی، رضا رحیمیان ثابت، مرادعلی نصرالهی از کاروان های اعزامی شهرستان بروجرد کشته شده اند.

اسامی مفقودین لرستانی در حادثه منا

خسروی همچنین با اشاره به اسامی مفقود شدگان لرستانی در این حادثه عنوان کرد: در حادثه منا جواد چکشی، فتح الله گودرزی، عباس قاسمی، رضا علی بخش، سید محمود شجاعی، محمد علی پناهی، محمد روزبهانی، علیرضا زرگران و غلام عباس(محمد) مرادی از کاروان های اعزامی شهرستان بروجرد مفقود شده اند.

وی همچنین به مفقودین کاروان های اعزامی الیگودرز، ازنا و دورود در این حادثه اشاره کرد و گفت: از این کاروان ها نیز مرادی آب روشن، صفر جان بزرگی، علیرضا بنیادی، قدرت پاپی، مصطفی تودویی، پرویز حبیبی، سید حسین حجتی، ابوالقاسم خلیلی، ماشاالله خورشیدوند، قاسم رسام، محمد علی روشن، حسن آروان، سبز خدا قائدرحمت، مجتبی گرجی، طهماسب مرادی و سید محمد موسوی مفقود شده اند.

احتمال افزایش کشته های لرستانی حادثه منا

مدیر کل حج و زیارت استان لرستان با بیان اینکه احتمال اینکه تعدادی از این مفقودی های لرستانی در این حادثه مجروح شده و در بیمارستانها باشند وجود دارد گفت: همچنین احتمال فوتی برخی از این مفقودی ها نیز وجود دارد.

خسروی با بیان اینکه برای جستجوی مفقودین ۱۰ گروه از سوی بعثه مقام معظم رهبری تعیین شده اند گفت: این گروه ها کار جستجوی مفقودین را در سطح بیمارستانها، مراکز درمانی و سردخانه ها انجام می دهند.

کارت هویت و تلفن همراه مفقودین از بین رفته است

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی اکثر این مفقودین در هنگام وقوع این حادثه و ازدحام جمعیت کارت هویت، شناسایی و تلفن همراه شان از بین رفته است گفت: این امر موجب می شود که اگر این مفقودین در بیمارستانها زنده باشند دسترسی به جایی برای اعلام زنده بودن خود نداشته باشند.

مدیر کل حج و زیارت استان لرستان با بیان اینکه احتمال افزایش کشته شدگان این حادثه وجود دارد گفت: تا قبل از ساعت هشت صبح امروز تعداد مفقودین ایرانی این حادثه ۳۶۶ نفر، مجروحان ۹۱ نفر و کشته ها نیز ۱۳۱ نفر بوده که امروز این آمار تغییر پیدا کرده و تعداد مفقودین به ۳۵۴ نفر کاهش، مجروحان به ۹۹ نفر افزایش و کشته ها نیز به ۱۳۳ نفر افزایش یافته است.