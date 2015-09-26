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۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۴۰

در گفتگو با مهر مطرح شد:

اسامی ۷کشته و ۲۵ مفقودی لرستان در حادثه منا/احتمال افزایش کشته ها

اسامی ۷کشته و ۲۵ مفقودی لرستان در حادثه منا/احتمال افزایش کشته ها

خرم آباد - مدیر کل حج و زیارت استان لرستان آخرین اخبار مربوط به کشته ها و مفقودین این استان در حادثه منا را اعلام کرد.

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین اخبار مربوط به تعداد کشته ها و مفقودین لرستانی حادثه منا اظهار داشت: تا کنون در این حادثه هفت نفر از استان لرستان کشته شده اند.

وی عنوان کرد: همچنین تعداد مفقودین لرستانی در این حادثه نیز از کاروان های الیگودرز، ازنا و دورود ۱۶ نفر و از کاروان بروجرد نیز ۹ نفر است.

اسامی کشته های لرستانی حادثه منا

مدیر کل حج و زیارت استان لرستان افزود: در حادثه منا مصطفی موسوی، قنبر رحمانی و علی رازانی از کاروان های اعزامی الیگودرز، ازنا و دورود و همچنین عباس گودرزی، رضا رحیمیان ثابت، مرادعلی نصرالهی از کاروان های اعزامی شهرستان بروجرد کشته شده اند.

اسامی مفقودین لرستانی در حادثه منا

خسروی همچنین با اشاره به اسامی مفقود شدگان لرستانی در این حادثه عنوان کرد: در حادثه منا جواد چکشی، فتح الله گودرزی، عباس قاسمی، رضا علی بخش، سید محمود شجاعی، محمد علی پناهی، محمد روزبهانی، علیرضا زرگران و غلام عباس(محمد) مرادی از کاروان های اعزامی شهرستان بروجرد مفقود شده اند.

وی همچنین به مفقودین کاروان های اعزامی الیگودرز، ازنا و دورود در این حادثه اشاره کرد و گفت: از این کاروان ها نیز مرادی آب روشن، صفر جان بزرگی، علیرضا بنیادی، قدرت پاپی، مصطفی تودویی، پرویز حبیبی، سید حسین حجتی، ابوالقاسم خلیلی، ماشاالله خورشیدوند، قاسم رسام، محمد علی روشن، حسن آروان، سبز خدا قائدرحمت، مجتبی گرجی، طهماسب مرادی و سید محمد موسوی مفقود شده اند.

احتمال افزایش کشته های لرستانی حادثه منا

مدیر کل حج و زیارت استان لرستان با بیان اینکه احتمال اینکه تعدادی از این مفقودی های لرستانی در این حادثه مجروح شده و در بیمارستانها باشند وجود دارد گفت: همچنین احتمال فوتی برخی از این مفقودی ها نیز وجود دارد.

خسروی با بیان اینکه برای جستجوی مفقودین ۱۰ گروه از سوی بعثه مقام معظم رهبری تعیین شده اند گفت: این گروه ها کار جستجوی مفقودین را در سطح بیمارستانها، مراکز درمانی و سردخانه ها انجام می دهند.

کارت هویت و تلفن همراه مفقودین از بین رفته است

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی اکثر این مفقودین در هنگام وقوع این حادثه و ازدحام جمعیت کارت هویت، شناسایی و تلفن همراه شان از بین رفته است گفت: این امر موجب می شود که اگر این مفقودین در بیمارستانها زنده باشند دسترسی به جایی برای اعلام زنده بودن خود نداشته باشند.

مدیر کل حج و زیارت استان لرستان با بیان اینکه احتمال افزایش کشته شدگان این حادثه وجود دارد گفت: تا قبل از ساعت هشت صبح امروز تعداد مفقودین ایرانی این حادثه ۳۶۶ نفر، مجروحان ۹۱ نفر و کشته ها نیز ۱۳۱ نفر بوده که امروز این آمار تغییر پیدا کرده و تعداد مفقودین به ۳۵۴ نفر کاهش، مجروحان به ۹۹ نفر افزایش و کشته ها نیز به ۱۳۳ نفر افزایش یافته است.

کد مطلب 2924484

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    نظرات

    • naznin ۰۹:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۵
      0 0
      پاسخ
      سلام فتح الله گودرزی پیدا شده ممنون میشم جواب بدید
    • علی پاپی ۰۴:۴۵ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۷
      0 0
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      قدرت پاپی پیدا شده. خواهش میکنم بگید پدر من کجاست ممنون میشم
    • داود پورامیر ۱۷:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۷
      0 0
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      به همه ی هم استانیهای عزیزم الخصوص مردم عزیز شهرستان ازنا و خانواده ی این عزیزان تسلیت عرض می کنم .
    • عکسهای جدید از جوانی مهین شهابی ۱۵:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۸
      0 0
      پاسخ
      تسلیت
    • ن.فرشیدیان ۱۳:۱۷ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      به خانواده بازماندگان این مصیبت مرگبارتسلیت عرض میکنم علی الخصوص خانواده عزیز حبیبی انشالا خداوند ایشان رابا حضرت فاطمه محشور بگرداند.آمین

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