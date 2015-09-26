به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین نمایشگاه تله‌کام با حضور بیش از ۲۱۲ شرکت و واحد تولیدی داخلی و ۸۰ شرکت خارجی از ۱۸ کشور جهان برپا شده است.

در این نمایشگاه آخرین دستاوردهای مرتبط با صنایع مخابراتی، تجهیزات، سیستم‌ها و تکنولوژی‌های مرتبط در معرض بازدید عموم قرار می‌گیرد.

در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، معاونان وزیر ارتباطات، نمایندگان مجلس و روسای سازمان نظام صنفی یارانه‌ای و سندیکای صنعت مخابرات حضور دارند.

محمدرضا فرنقی‌زاد مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم افتتاحیه از افزایش ۳۰ درصدی تعداد شرکت‌کنندگان خارجی و داخلی در فضایی بالغ بر ۳۰ هزار مترمربع در این نمایشگاه خبر داد و گفت: توافقات بین‌المللی صورت گرفته باعث رونق بیشتر تله‌کام امسال نسبت به دوره‌های قبل شده است.

شانزدهمین نمایشگاه تله‌کام از امروز به مدت ۴ روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برپا است و بیش از ۲۰ کنفرانس و نشست علمی کاربردی علاوه بر عرضه و معرفی آخرین دستاوردهای صنعت مخابرات در این نمایشگاه برگزار می‌شود.