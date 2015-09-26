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۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۰۰

با حضور ۲۹۰ شرکت داخلی و خارجی؛

شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تله کام افتتاح شد

شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تله کام افتتاح شد

شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابرات و اطلاع‌رسانی (ایران تله‌کام) ۲۰۱۵ به عنوان بزرگترین نمایشگاه مخابراتی خاورمیانه صبح امروز با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین نمایشگاه تله‌کام با حضور بیش از ۲۱۲ شرکت و واحد تولیدی داخلی و ۸۰ شرکت خارجی از ۱۸ کشور جهان برپا شده است.

در این نمایشگاه آخرین دستاوردهای مرتبط با صنایع مخابراتی، تجهیزات، سیستم‌ها و تکنولوژی‌های مرتبط در معرض بازدید عموم قرار می‌گیرد.

در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، معاونان وزیر ارتباطات، نمایندگان مجلس و روسای سازمان نظام صنفی یارانه‌ای و سندیکای صنعت مخابرات حضور دارند.

محمدرضا فرنقی‌زاد مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم افتتاحیه از افزایش ۳۰ درصدی تعداد شرکت‌کنندگان خارجی و داخلی در فضایی بالغ بر ۳۰ هزار مترمربع در این نمایشگاه خبر داد و گفت: توافقات بین‌المللی صورت گرفته باعث رونق بیشتر تله‌کام امسال نسبت به دوره‌های قبل شده است.

شانزدهمین نمایشگاه تله‌کام از امروز به مدت ۴ روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برپا است و بیش از ۲۰ کنفرانس و نشست علمی کاربردی علاوه بر عرضه و معرفی آخرین دستاوردهای صنعت مخابرات در این نمایشگاه برگزار می‌شود.

کد مطلب 2924486

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