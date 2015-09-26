بازیکنان مدنظر کادر فنی جذب شدند/ به حمایت هواداران نیاز داریم

افشین حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی تیم بعثت برای حضور در فصل جدید مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال خبر داد و اظهار داشت: تمام بازیکنان مد نظر کادر فنی جذب شده اند و دیگر در این زمینه دغدغه ای نداریم.

وی در ادامه افزود: تیم بعثت در فصل جاری از شانس بالایی برای موفقیت و صعود به رقابت های لیگ یک برخوردار است و امیدوار هستیم در پایان فصل به عنوان یکی از تیم های صعود کننده، با هواداران جشن قهرمانی را برگزار کنیم.

مدیر عامل باشگاه بعثت با دعوت از هواداران برای حضور در ورزشگاه و تشویق تیم بعثت گفت: بعثت همواره به هواداران پر شمار خود بالیده و با آن ها شناخته شده است.

حسنی خاطر نشان کرد: هواداران ما در سخت ترین روزهایی که تیم بعثت آن را تجربه کرده هیچگاه دست از حمایت همه جانبه بر نداشته اند و همواره برای بعثت مایه افتخار بوده اند.

گفتنی است، تیم فوتبال بعثت در چارچوب هفته اول مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال از ساعت ۱۶ روز پنجشنبه هفته جاری ورزشگاه ۱۵ خرداد میزبان تیم کارون اهواز خواهد بود.