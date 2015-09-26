این موجودات از بدن شما تغذیه می کنند!

تابناک نوشت: با موجوداتی که از شما تغذیه می کنند، آشنا شوید؛



ساس تختخواب



مبلمان، کاغذ دیواری و تشک محل خوبی برای زندگی این حشرات کوچک پهن هستند. ساس تختخواب زندگی نزدیک انسانها یا حیوانات خانگی را دوست دارد و زمانی که در خواب به سر میبرید، برای تغذیه از خون شما به سمت شما هجوم می آورند. ساس تختخواب بیماری ایجاد نمیکند اما ممکن است به گزش آن واکنش آلرژیک نشان دهید. اگر به واسطه گزش ساس خیلی دچار خارش شده اید، ناحیه گزیدگی ممکن است عفونی شده باشد. از کرم یا لوسیون ضد عفونی کننده یا آنتی هیستامین برای کاهش خارش میتوانید استفاده کنید.

شپش



این حشرات با خون شما زندگی می کنند. سه نوع شپش وجود دارد: شپش سر، شپش بدن و شپش ناحیه شرمگاهی (تناسلی). تنها شپش بدن می تواند بیماری ها را گسترش دهد. از آنجایی که شپش می تواند بجهد، به واسطه تماس نزدیک با فردی که شپش دارد، شما نیز به شپش دچار می شوید. شپش در بدن شما تخمگذاری می کند و زمانی که شپش ها سر از تخم بیرون می آورند، خارش شما شروع می شود. می توانید شپش را با داروهای بدون نسخه و تجویزی و شامپوهای مخصوص درمان کنید.

گال

مایتی که وارد بدن شما می شود و تخمگذاری می کند موجب بیماری گال می شود. از تماس پوست با پوست فرد عفونی به گال مبتلا می شوید. علائم این وضعیت عبارتند از خارش شبانه، جوش، زخم و نواحی پوسته پوسته در پوست. این وضعیت را می توان با داروهای تجویزی که مایتهای گال را نابود می کنند، درمان کرد.

کرم کدو

در صورت مصرف گوشت خام یا نیم پز خوک ممکن است این کرم وارد بدن انسان شود. هم انسان و هم خوک حامل این کرم هستند اما زمانی که تخمها از طریق آب و غذای آلوده بلعیده میشوند، بیماری گسترش می یابد. همچنین در صورتی که در تماس با مدفوع فردی که کرم کدو دارد قرار بگیرید، به کرم کدو مبتلا میشوید. کرم کدو روده ها و مغز را عفونی میکند که میتواند منجر به بیماری به نام سیستی سرکوس شود که باعث سردرد، تشنج میشود. برخی افراد بدون درمان بهبود می یابند و برخی دیگر به دارو یا جراحی نیاز دارند.

آمیب مغز خوار

آمیب مغز خوار در جنوب شرق آسیا بیشتر دیده می شود. این آمیب که به عنوان N. fowleri نیز شناخته می شود، در آبهای گرم و شیرین زندگی میکند و از طریق بینی وارد بدن می شود. این آمیب وضعیتی به نام primary amebic meningoencephalitis ایجاد می کند که بافتهای مغز را از بین میبرد. علائم آن عبارتند از سردرد، تب، استفراغ، گیجی، سفتی گردن، تشنج و کاهش تعادل. تنها درمان های تجربی در حال حاضر برای این وضعیت در دسترس هستند بنابراین میزان نجات آن بسیار کم است.

کرم گرد

بیشتر کرم های گرد، روده را دچار عفونت می کنند، اما یکی از این کرم ها بر عضلات اثر گذاشته و بیماری به نام تریشینوز (trichinosis ) ایجاد میکند. بیماریهای شایع کرم های گرد و علائم آنها عبارتند از:

- آسکاریازیس- دل درد

- کرم قلاب دار- کاهش خون

- کرمک- خارش مقعد

- تریشینوز- درد، تب، تورم صورت، سرخی چشمها، جوش

- کرم شلاقی- پرولاپس راست روده (بیرون زدن بخشی یا همه راست روده از جایگاه خود)، مخاط، آب و خون در مدفوع

پزشک برای درمان این عفونتها دارو تجویز می کند.

ژیاردیا

اگر تا به حال دچار کرامپ همراه با اسهال، گاز، کرامپ معده، نفخ و تهوع شده اید احتمالا دچار ژیاردیا بوده اید. ژیاردیا از طریق مصرف آب یا غذای آلوده یا تماس با مدفوع فرد یا حیوان عفونی منتقل می شود. این بیماری را با داروهای تجویزی میتوان درمان کرد.

تی کروزی

این انگل باعث بیماری شاگاس می شود که می تواند تهدید کننده زندگی باشد. این بیماری از طریق حشراتی به نام ساس بوسه‌زن منتقل می شود. علائم به سرعت با تب، خستگی، درد، سردرد، جوش، کاهش اشتها، اسهال، استفراغ و تورم پلک ها بروز می کند. بعدها این وضعیت می تواند منجر به مشکلات قلبی و روده ای شود. پزشک می تواند بیماری را درمان کرده و انگل را با دارو از بین ببرد.

کریپتواسپوریدیوم

این موجود که کریپتو نیز خوانده میشود روده ها را عفونی میکند. کریپتو از طریق تماس با مدفوع فرد یا حیوان عفونی منتقل میشود. ابتلا به آن از طریق آب استخر به خصوص در کودکان، محتمل است. این وضعیت موجب اسهال می شود که ممکن است مدت زیادی طول بکشد اما معمولا بدون درمان به خودی خود رفع می شود.

پلاسمودیوم فالسیپاروم

برخی از پشه ها حامل انگل پلاسمودیوم فالسیپاروم هستند که موجب بیماری مالاریا می شود. این انگل نسبت به انواع دیگر آن، بیشترین میزان مرگ و میر را به خود اختصاص میدهد. علائم آن شبیه به آنفلوانزاست و باعث لرزش، تب و گاهی اوقات تهوع یا استفراغ میشود. پزشک باید در زیر میکروسکوپ خون شما را مورد بررسی قرار دهد تا به شما بگوید به این انگل مبتلا هستید یا خیر. درمان زود هنگام بهترین تاثیر را دارد. برخی داروهای تجویزی می توانند بیشتر انواع آن را درمان کنند.

تریکوموناس واژینالیس

این انگل بیماری مقاربتی به نام تریکومونیاز را ایجاد میکند که قابل علاج ترین بیماری مقاربتی است. بیشتر افراد مبتلا هیچ علامتی ندارند اما برخی ممکن است متوجه خارش، سوزش یا تحریک واژن یا آلت تناسلی شان شوند که با آنتی بیوتیک درمان می شود.

دي آﻧﺘﺎﻣﺒﺎ ﻓﺮاژﻳﻠﻴﺲ

پزشکها نمی دانند چگونه به این انگل مبتلا می شوید. این انگل روده بزرگ را عفونی میکند. برخی افراد دچار دل درد و اسهال میشوند اما برخی هیچ علامتی ندارند. انگل دی. فراژیلیس در همه جای دنیا شایع است. پزشک برای درمان این وضعیت، داروهایی تجویز میکند.

توکسوپلاسما

توکسوپلاسما در گوشت، آب و مدفوع گربه بیمار زندگی میکند. این انگل موجب بیماری به نام توکسوپلاسموزیس میشود که موجب احساس شبه آنفلوانزا میگردد. زنان باردار و افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند ممکن است دچار علائم جدی مانند کیست در عضلات، مغز و چشمها شوند. معمولا این وضعیت مورد درمان قرار نمیگیرد اما پزشک میتواند داروهایی برای عفونت شدید تجویز کند.

کرم گینه

به یمن گروههای مراقبت از سلامتی که به مردم یاد میدهند چگونه بهداشت را رعایت کنند تا دچار عفونت انگلی نشوند، روزهای بیماری زایی این کرم گرد تقریبا به پایان رسیده است. این انگل با مصرف آب از حوضچه هایی که آلوده به بارو این انگل هستند، به انسان منتقل میشود. کرم گینه در معده جفت گیری و رشد میکند و سپس از طریق تاول از پوست خارج میشود. علائم این بیماری انگلی شامل تب، تورم و درد نزدیک تاول است اما معمولا یک سال طول میکشد تا علائم هشدار دهنده آن بروز کنند. هیچ درمانی برای این وضعیت وجود ندارد.

انگل های خوب؟



انگلها مضرات زیادی برای ما دارند اما برخی محققان سعی می کنند دریابند آیا ممکن است انگل برای انسان فوایدی هم داشته باشد. مطالعات "کرم درمانی" که در آن تخم انگلهایی را میب لعید تا بیماری خاصی را درمان کنید، نشان میدهد برخی انگلها می توانند به کاهش علائم کولیت، بیماری کرون، دیابت نوع 1 و آسم کمک کنند. این شیوه درمانی هنوز مورد مطالعه قرار دارد.