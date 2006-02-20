درونمايه نقاشي در سالهاي اوليه انقلاب، آرمانگرايانه بود / هنر قبل از انقلاب تقليد از غرب بود

" احمد رضا دالوند " - هنرمند و منتقد هنرهاي تجسمي- درگفت وگو با خبرنگارتجسمي "مهر"، با اعلام اين مطلب درپاسخ به اين پرسش كه نقاشي پس از پيروزي انقلاب دستخوش چه تحولاتي شد گفت: درسال هاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ، شرايطي بر هنر ايران حاكم بود كه مجامع هنري و اساسا دانشگاه هاي ما را به كشش و تقليد ازغرب سوق مي داد.

وي افزود: البته به موازات اين مسائل ، برخي نقاشان ايراني موفق به شناسايي نقاشي هاي ايراني از جمله نقاشي سقاخانه اي شدند. اين نوع نقاشي گرچه نتوانست مسير پيروي از تقليد و دنباله روي از هنر اروپا را تغييردهد، اما به عنوان پديده اي موفق در آن سال ها تلقي مي شد .

" دالوند" تصريح كرد : اما واقعيت اين است كه هنر مظروف ظرفي است كه همواره درآن جاي مي گيرد. درسال هاي اوليه پيروزي انقلاب اسلامي ، به دليل شرايطي كه بر جو ايران ناشي از پيروزي انقلاب به وجود آمده بود، بيشتر آثار درونمايه هايي آرمان گرايانه و اسطوره اي داشتند . اين يكي از محاسن و تحولاتي بود كه درنقاشي بعد از انقلاب شاهد آن بوديم . به دنبال آن ، يك نوع ثبات درسياست گذاري ارگان هاي دولتي درارتباط با هنر نظير موزه ها و گالري ها به وجود آمد و پس از اين سياست گذاري ها و فعاليت موثر گالري ها ونقاشان، جستجوهاي متنوع تري درحوزه هنرهاي تجسمي شكل گرفت.

اين منتقد هنرهاي تجسمي درپاسخ به اين پرسش خبرنگارتجسمي "مهر" كه مهم ترين دستاورد هنردرسال هاي پس از انقلاب چه بود گفت: فراموش نكنيد كه ارتباط ما با دنيا به لحاظ هنري محدود شده بود و پس از انقلاب اين محدوديت شكسته شد. گذشته از آن روندي درقالب كنكاش هاي هنري و انتشار كتاب ها و نشريات به جريان افتاد كه همه نشانه هاي خوبي درتكامل هنرهاي تجسمي ما بودند و دستاوردهاي مهمي محسوب مي شدند.

" احمد رضا دالوند " درپاسخ به اين پرسش "مهر" كه درجريان وقوع انقلاب ، حوزه هنرهاي تجسمي به خصوص دررشته نقاشي با چه كمبودها و ضعف هايي مواجه شد خاطر نشان كرد : پل ارتباطي ميان نسل جديد و قديم شكست و آن نقطه اي كه بايد به اتصال تجارب منتهي مي شد، براي برهه اي به انقطاع رسيد. با اين وجود مي توان گفت ، نقاشي بعد ازانقلاب وامدار هنرپيش از انقلاب بود. به هرحال فاصله اي كه ما بين اين دو نسل به وجود آمد، باعث لطماتي نيز شد . اما ناگفته نماند كه هنرهاي تجسمي دربستر انقلاب اسلامي، چهره هايي چون زنده ياد "مرتضي مميز"، "آيدين آغداشلو "، "غلامحسين نامي "و.. را دراذهان مخاطبان به ماندگاري رساند .