ایران پنجمین کشور جهان در فناوری نقشه‌ ناوبری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دفاع، به مناسبت هفته دفاع مقدس و در آستانه ۵ مهر سالروز شکست حصر آبادان با حضور سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نخستین مركز داده های مكانی كشور، خط تولید نسل جدید نقشه های ناوبری و مركز چاپ و انتشارات پیشرفته در سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح افتتاح و به بهره برداری رسید.

سردار دهقان در مراسم افتتاح این سه طرح طی سخنانی با گرامی داشت هفته دفاع مقدس به عنوان نماد همدلی و همزبانی ملت ایران در برابر نظام سلطه و جلوه درخشان ایثار و مقاومت رزمندگان اسلام، در تشریح طرح های افتتاح شده گفت: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح بعنوان سازمانی حاكمیتی كه متولی ارائه خدمات اطلاعات مكانی در كشور، مبادرت به ایجاد مركزی با ساختار نظام یافته، منطبق بر فناوری روز از منابع اطلاعاتی داده نموده و با ایجاد تاسیسات ایمن جهت نگهداری و پردازش داده ها و اطلاعات مكان محور در سطوح مختلف نیروهای مسلح، ملی و بین المللی بهره مندی بی وقفه و مطمئن از سیستم و خدمات اطلاعاتی را برای كاربران فراهم ساخته است .

وزیر دفاع با بیان اینكه امروزه فناوری اطلاعات به عنوان گزینه ای بی رقیب با سرعت شگفت انگیزی مراحل تكامل خود را طی کرده و نقش تعیین كننده ای در تمامی حوزه ها دارد افزود : افتتاح و بهره‌برداری از این مركز قابلیت دسترسی سریع فرماندهان و مسئولان كشور به اطلاعات مكان محور، نقشه و تصاویر ماهواره ای و هوایی را فراهم می كند .

سردار دهقان مدیریت متمركز و دسترسی سریع و امن كاربران به داده ها و اطلاعات، مدیریت متمركز چرخشی دارایی های اطلاعاتی در خط تولید، افزایش سرعت تبادل و پردازش داده ها یا اطلاعات در شبكه ای امن با قابلیت رهگیری، ایجاد نسخه پشتیبانی از اطلاعات به ترتیب اولویت و ایجاد سیستم ذخیره سازی متمركز اطلاعات را از قابلیت های مركز داده های مكانی كشور ذكر كرد و افزود: با افتتاح این مركز ضمن بهره برداری مشتریان و كاربران از خدمات مكان محور و ارائه اطلاعات جغرافیایی مورد نیاز نیروهای مسلح، امنیت، نگهداری و مدیریت حجم بالای داده ها و اطلاعات مكان محور و ارائه انواع خدمات مبتنی بر ژئو و سیستم اطلاعات مكان محور و ناوبری، خدمات برخط، مدیریت مستمر و متمركز شبكه و اطلاعات فراهم خواهد شد .

افتتاح خط تولید نسل جدید نقشه‌های ناوبری

سردار دهقان همچنین در تشریح تولید نسل جدید نقشه های ناوبری گفت: نقشه های مذكور به دو روش فایل رقومی و چاپ كاغذی تولید و با ایجاد بانك اطلاعات توپوگرافی و ناوبری، امكان ایجاد علائم و نشانه های عوارض توپوگرافی، ناوبری و اندازه گیری و تحلیل در محیط GIS جهت تولید و چاپ دیچیتال و حصول امنیت نقشه و همچنین امكان دستیابی به دقت مكانی بهتر را با استفاده از فناوری های جدید تولید نقشه های ناوبری در اختیار قرار داده و افزایش دقت ارتفاع را با استفاده از این نقشه ها می‌توان ارتقا داد.

وزیر دفاع با بیان اینكه امروزه به سبب رشد روز افزون فناوری های نوین در حوزه ساماندهی اطلاعات مكانی و نیازمندی كاربران نظامی و غیرنظامی در استفاده از نقشه های ناوبری و همچنین لزوم بهره‌گیری از اطلاعات به روز، با كیفیت، یكپارچه و جامع در این حوزه، تولید نقشه های ناوبری از اهمیت ویژه ای برخوردار است افزود: با راه اندازی خط تولید این نقشه ها، جمهوری اسلامی ایران در ردیف پنجمین كشور صاحب فناوری تولید نقشه های ناوبری به صورت رقومی و كاغذی جهان قرار گرفت.

وی قابلیت ایجاد و بارگزاری نقشه ها در انواع شبیه سازهای پرواز با دقت مناسب، امكان به روز رسانی لایه های اطلاعاتی شمال رودخانه، كوه ها، شهرها و راه ها و نیز امكان بروز رسانی عوارض ناوبری در كمترین زمان ممكن را از كاربرد نقشه های رقومی برشمرد و گفت: از نقشه های ناوبری نیز می توان در كلیه پروازهای ارتفاع پایین، پرواز بالگردها، سازمان های امداد هوایی، خدمات تفریحی هوایی و مراكز فنون و خدمات هوایی بهره برداری كرد.

سردار دهقان افزود: ایجاد قابلیت چاپ با ویژگی های مورد نظر كاربران به صورت دیجیتال و ایمن و امكان استفاده به صورت آزمایشی در طراحی مسیر پرواز هواپیماهای با سرنشین و بدون سرنشین از دیگر قابلیت های نقشه های رقومی است.

افتتاح مركز چاپ و انتشارات پیشرفته سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

وی در خصوص مركز چاپ و انتشارات پیشرفته جدید سازمان جغرافیایی نیز گفت: این سازمان به عنوان تنها متولی تامین و تولید انواع نقشه های نظامی و اطلاعات مكانی مورد نیاز نیروهای مسلح و سایر سازمان های دست اندركار امور عمرانی كشور اقدام به راه اندازی این چاپخانه جدید كه مجهز به سیستم ها و تجهیزات چاپ سریع با كیفیت بالا مطابق با آخرین فناوری های روز دنیا كرده است .

وزیر دفاع افزود: تولید انواع نقشه، اطلس، كتاب و سایر محصولات انتشاراتی از ویژگی های این مركز انتشاراتی می باشد .

سردار دهقان تصریح كرد : این دستاوردها و سایر دستاوردهای وزارت دفاع در حوزه های موشكی، هوایی، دریایی، الكترونیك و اپتیك، هوافضا و عرصه های مختلف حاصل تجربیات ارزشمند دفاع مقدس و مرهون خون شهیدان این حماسه جاوید است.

وزیر دفاع در پایان گفت: دفاع مقدس گنجینه پایان ناپذیری است كه در صورت بهره برداری هنرمندانه از گوهرهای بی بدیل آن می توان پیشرفت و تعالی كشور و سعادت این نسل و نسل های آینده را با عزت و سرافرازی تامین و تضمین كرد .