پرداخت خسارت بخش کشاورزی در استان سمنان تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن میرعماد صبح شنبه در جلسه ستاد بیمه کشاورزیاستان سمنان درآستانه شروع کشت پائیزه در محل سازمان جهاد کشاورزی استان، بر تسریع در پرداخت مابقی خسارات وارد شده به بخش کشاورزی تاکید کرد و افزود: با توجه به در پیش بودن کشت پائیزه، لزوم حمایت از کشت گندم، برآورد واقعی و به موقع خسارت و پرداخت آن در موقع مقتضی و قبل از شروع فصل زراعی جدید در ترغیب و تشویق کشاورزان برای تحت پوشش بردن حداکثری مزارع کشت پائیزه موثر است.

وی همچنین پیگیری مصوبات جلسات کارگروه های ستاد بیمه، پیگیری و تسریع در پرداخت خسارت سال زراعی گذشته، بررسی مدیریت ریسک، اطلاع رسانی برای پوشش بیمه انفرادی و عمومی کشت گندم، استقرار شرکت های خدمات بیمه ای در مراکز جهاد کشاورزی، تعیین سقف تعهدات بیمه کشت پائیزه در شهرستان ها و اعلام به صندوق بیمه، ارائه گزارش ارزیابی عملکرد سه ساله بیمه در استان و ایجاد تعهد برای شرکت های بیمه گر در شهرستان ها همراه با ارزیابی فعالیت آنها تاکید کرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد مشاورزی استان سمنان نیز در این نشست گفت: با عنایت به منابع آبی موجود و برداشت کنترل شده از منابع زیرزمینی برآورد می شود در سطح ۲۵ هزار و ۸۵۴ هکتار اراضی استان کشت گندم آبی داشته باشیم.

حسین اصغری با اشاره به اینکه حدود هفت هزار هکتار کشت گندم دیم نیز در سال زراعی جاری خواهیم داشت: برای پوشش حداکثری بیمه نیازمند همکاری و تعامل لازم در راستای ترغیب و تشویق کشاورزان برای تحت پوشش بردن بیشتر کشت هستیم.

خدابخش عرب معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در این نشست، بر پوشش حداکثری بیمه، ایجاد رضایتمندی در کشاورزان، برنامه ریزی واقع بینانه و استفاده از همه توان وظرفیت بخش برای پوشش حداکثری، ارزیابی به موقع خسارت و دسترسی آسان کشاورزان به محل استقرار شرکت های بیمه گر و افزایش پوشش بیمه دام سبک تاکید کرد.

مدیر گروه خدمات بیمه ای استان سمنان هم گفت: در سال زراعی ۹۴-۹۳ پوشش بیمه ای محصولات زراعی در سطح ۲۳ هزار و ۶۴۱، باغی درسطح شش هزار و ۶۲۸ هکتار، مرتع در سطح ۴۵۳ هزار و ۸۸۶ هکتار و دام سبک و سنگین ۱۶۱ هزار و ۷۰۶ راس بیمه شد.

محمد رضا کرم الدین همچنین در خاتمه، گزارشی از فعالیت های انجام شده در بررسی خسارت به بخش کشاورزی، نتایج بررسی خسارت، طرح پوشش بیمه ای، مدیریت سبک در خصوص شدت خسارت، بیمه محصولات زراعی پائیزه، رعایت تاریخ کشت و برگزاری دوره های آموزشی ارائه کرد.