  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۴۱

موفقیت تیم والیبال زندان اوین مقابل هنرمندان

موفقیت تیم والیبال زندان اوین مقابل هنرمندان

تیم زندانیان زندان اوین توانست در بازی والیبال مقابل تیم منتخب هنرمندان برنده میدان شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، تیم منتخب والیبال هنرمندان در بازداشتگاه اوین حضور یافته و در دیداری دوستانه در مقابل تیم مددجویان این بازداشتگاه قرار گرفتند. تیم هنرمندان به سرپرستی محمدرضا خادم و مربیگری بهمن سلطانی در این مسابقه حاضر بود.هنرمندان و ورزشکارانی اعم از حمزه زرینی، مسعود روشن پژوه، سيد جواد هاشمي، حميدرضا پگاه، آیدین خطايي، امير محمدزاده، فرشید فهیم، بهمن دان، رضا عموزاده، هاشم و کیانوش گرامی، آرش غفاری، یوسف تیموری و فرامرز خودنگاه در تیم هنرمندان حضور داشتند.

این بازی که در حضور مسئولین و کارکنان بازداشتگاه اوین و با تشویق پرشور مددجویان در ورزشگاه شهید دوست محمدی برگزار شد، با برتری سه بر صفر تیم میزبان به پایان رسید.

تیم بازداشتگاه اوین توانست با یک بازی حساب شده و با درخشش وحید حیدرپور به عنوان بهترین بازیکن میدان  با نتایج ۲۵-۱۷ ، ۲۵-۱۲ و ۲۵-۲۳ در سه ست پیاپی بر تیم هنرمندان غلبه کرده و برنده نهایی بازی باشد.

گفتنی است میهمانان پیش از مسابقه، در سالن آمفی تئاتر بازداشتگاه حاضر شده و از نزدیک شاهد اجرای موسیقی مددجویان بودند و به مناسبت هفته دفاع مقدس ، سید جواد هاشمی نیز به بیان خاطراتی از آن ایام پرداخت.

کد مطلب 2924525

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها