موفقیت تیم والیبال زندان اوین مقابل هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، تیم منتخب والیبال هنرمندان در بازداشتگاه اوین حضور یافته و در دیداری دوستانه در مقابل تیم مددجویان این بازداشتگاه قرار گرفتند. تیم هنرمندان به سرپرستی محمدرضا خادم و مربیگری بهمن سلطانی در این مسابقه حاضر بود.هنرمندان و ورزشکارانی اعم از حمزه زرینی، مسعود روشن پژوه، سيد جواد هاشمي، حميدرضا پگاه، آیدین خطايي، امير محمدزاده، فرشید فهیم، بهمن دان، رضا عموزاده، هاشم و کیانوش گرامی، آرش غفاری، یوسف تیموری و فرامرز خودنگاه در تیم هنرمندان حضور داشتند.

این بازی که در حضور مسئولین و کارکنان بازداشتگاه اوین و با تشویق پرشور مددجویان در ورزشگاه شهید دوست محمدی برگزار شد، با برتری سه بر صفر تیم میزبان به پایان رسید.

تیم بازداشتگاه اوین توانست با یک بازی حساب شده و با درخشش وحید حیدرپور به عنوان بهترین بازیکن میدان با نتایج ۲۵-۱۷ ، ۲۵-۱۲ و ۲۵-۲۳ در سه ست پیاپی بر تیم هنرمندان غلبه کرده و برنده نهایی بازی باشد.

گفتنی است میهمانان پیش از مسابقه، در سالن آمفی تئاتر بازداشتگاه حاضر شده و از نزدیک شاهد اجرای موسیقی مددجویان بودند و به مناسبت هفته دفاع مقدس ، سید جواد هاشمی نیز به بیان خاطراتی از آن ایام پرداخت.