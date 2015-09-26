برگزاری سی و چهارمين سالگرد شهيد هاشمی نژاد در حرم رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، ‌حجت‌الاسلام سیدمحمد سلطانی صبح شنبه در نشست خبری كه در محل سازمان شورای هماهنگی تبليغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، ‌ اظهار كرد: سی و چهارمين سالگرد شهيد هاشمی نژاد روز سه شنبه هفتم مهرماه سال جاری در رواق امام خمينی حرم رضوی با سخنرانی آيت الله سعيدی توليت حرم حضرت معصومه (س) برگزار می شود.

وی افزود: آغاز مراسم بزرگداشت شهيد هاشمی نژاد از ساعت ۹ الی ۱۱ است و بعد از اتمام مراسم مزار شهيد به طور نمادين با حضور مدعوين گل آرايی و عطر افشانی می شود.

رييس شورای هماهنگی تبليغات اسلامی خراسان رضوی در ارتباط با شخصيت شهيد هاشمی نژاد (ره) ادامه داد: شهيد هاشمی نژاد (ره) در طول سوابق مبارزاتی خود كه از سال 42 به اوج خود رسيد،‌ اوضاع زمان و موقعيت سياسی و اجتماعی عصر خود را می شناخت و همواره با صلابت و هوشمندی عمل می كرد.

وی يادآور شد: همچنين اين شهيد بزرگوار نقش مهمی در سازماندهی تشكل های مردمی ضد نظام شاهنشاهی و شكل گيری انقلاب اسلامی ايران به رهبری امام خمينی (ره) داشت.

حجت الاسلام سلطانی تصريح كرد: همچنين مراسم بزرگداشت شهيد هاشمی نژاد (ره) در دانشگاه فرهنگيان سالن همايش امام علی (ع) ‌ نيز در روز دوشنبه ششم مهرماه با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمين فرزانه امام جمعه موقت مشهد و رياست دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار می شود.

وی ابراز كرد: شهرداری مشهد نيز در راستای فضاسازی و تبليغات شهری به ويژه خيابان شهيد هاشمی نژاد و اطلاع رسانی در اتوبوس های سازمان اتوبوسرانی كه برخوردار از تابلوی روان می باشند، ‌ اقدام خواهد كرد.

رييس شورای هماهنگی تبليغات اسلامی خراسان رضوی بيان كرد: دانشگاه علوم پزشكی مشهد نيز نسبت به ارائه يك خدمت رايگان در بيمارستان شهيد هاشمی نژاد (ره) و فضاسازی در كتابخانه شهيد هاشمی نژاد بيمارستان امام رضا (ع)، ‌ فضاسازی سايت دانشگاه، برپايی مراسم ويژه با حضور حجت الاسلام و المسلمين دكتر ابراهيمی داماد بزرگوار شهيد هاشمی نژاد (ره) اقدام خواهد كرد.

وی اضافه كرد: از ديگر برنامه های شورای هماهنگی تبليغات اسلامی می توان به برگزاری جشن ميلاد امام هادی (ع) در شب سه شنبه هفتم تيرماه و برگزاری دعای توسل در شب چهارشنبه هشتم مهرماه به يادمان شهيد هاشمی نژاد (ره) در مساجد بامديريت مركز رسيدگی به امور مساجد خراسان رضوی انجام خواهد شد.