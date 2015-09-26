به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تکواندو کشورمان که با کسب چهار مدال رنگارنگ به کار خود در رقابتهای جایزه بزرگ ترکیه پایان داد، دور جدید تمرینات خود را برای حضور در مرحله سوم این مسابقات از امروز آغاز می کند.

بیژن مقانلو سرمربی تیم ملی در مورد نتایج تیم ملی در ترکیه گفت: رقابت برای کسب سهمیه المپیک به روزهای حساسی رسیده و همه مدعیان با بهترین شرایط برای کسب امتیازات لازم راهی این مسابقات می شوند به همین دلیل شاهد رقابت سخت و فشرده تیم ها هستیم و در این بین نمایندگان ما مبارزات خوبی به نمایش گذاشتند و مدالهای ارزشمندی هم کسب شد.

وی در خصوص ادامه کار ملی پوشان تا مرحله سوم مسابقات گفت: دور جدید تمرینات از امروز آغاز شده و درتلاش هستیم بر اساس مجوز اعزم هشت تکواندوکار در هر وزن دو نفر را به این مسابقات اعزام کنیم که طی روزهای آینده ترکیب نفرات اعزامی را اعلام می کنیم. البته در منچستر در وزن ۸۰- کیلوگرم یک نفر اعزام خواهد شد و حجی زواره استراحت می کند.

سرمربی تیم ملی در مورد وضعیت بهنام اسبقی هم گفت: اسبقی تمرینات خود را دنبال می کند و به شرایط آمادگی لازم برای حضور در مسابقات خواهد رسید. وی قرار است به همراه یعقوبی و مردانی در مسابقات ارتشهای جهان شرکت کنند . این مسابقات ۲۰ امتیاز دارد و میدان خوبی است تا اسبقی پس از مدتها دوری از رقابتها به میدان مبارزه بازگردد.

مقانلو در مورد مسابقات جام جهانی هم گفت: این رقابتها دو روز بعد از مرحله نهایی رقابتهای جایزه بزرگ در مکزیک برگزار می شود. فدراسیون جهانی قرار است بعد از مرحله نهایی تکلیف نفراتی که کسب سهمیه کرده اند را مشخص کند. اگر چنین باشد باید در جام جهانی به دنبال امتیاز باشیم تا نفرات ما در سید بندی جایگاه مناسبی برای المپیک باشیم.