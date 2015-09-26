  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۲۳

به دلیل تقارن با حادثه منا؛

برنامه عصر طنز «در حلقه رندان» در یاسوج لغو شد

برنامه عصر طنز «در حلقه رندان» در یاسوج لغو شد

یاسوج – رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد از لغو برنامه عصر طنز «در حلقه رندان» در یاسوج به دلیل حادثه منا خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی هوشمند پیش از ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: با توجه به ماهیت طنز این برنامه که قرار بود به مناسب اعیاد قربان و غدیر برگزار شود و تقارن آن با حادثه دردناک منا این برنامه لغو شده است.

وی بیان کرد: قرار بود این مراسم فردا با حضور ۱۰ تن از شعرای برجسته طنز کشور در یاسوج برگزار شود.

هوشمند اظهار داشت: با توجه به حادثه تلخی که برای حجاج ایرانی و دیگر کشور ها در منا رخ داد و از طرفی اعلام سه روز عزای عمومی در کشور، این برنامه لغو و به زمان دیگری موکول شد.

وی گفت: در این برنامه قرار بود دو اثر تولید شده این حوزه در بخش کتاب نیز رونمایی شود که این برنامه هم به آینده موکول شد.

هوشمند یادآور شد: آیین طنز در حلقه رندان یکی از برنامه های دفتر طنز حوزه هنری کشور است که در استانهای مختلف برگزار می شود.

کد مطلب 2924552

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها