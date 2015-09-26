برنامه عصر طنز «در حلقه رندان» در یاسوج لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی هوشمند پیش از ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: با توجه به ماهیت طنز این برنامه که قرار بود به مناسب اعیاد قربان و غدیر برگزار شود و تقارن آن با حادثه دردناک منا این برنامه لغو شده است.

وی بیان کرد: قرار بود این مراسم فردا با حضور ۱۰ تن از شعرای برجسته طنز کشور در یاسوج برگزار شود.

هوشمند اظهار داشت: با توجه به حادثه تلخی که برای حجاج ایرانی و دیگر کشور ها در منا رخ داد و از طرفی اعلام سه روز عزای عمومی در کشور، این برنامه لغو و به زمان دیگری موکول شد.

وی گفت: در این برنامه قرار بود دو اثر تولید شده این حوزه در بخش کتاب نیز رونمایی شود که این برنامه هم به آینده موکول شد.

هوشمند یادآور شد: آیین طنز در حلقه رندان یکی از برنامه های دفتر طنز حوزه هنری کشور است که در استانهای مختلف برگزار می شود.