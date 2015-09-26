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۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۲۳

شماره ۵۲۲ منتشر شد؛

دورهمی خنداننده‌ها در «همشهری جوان»

دورهمی خنداننده‌ها در «همشهری جوان»

هفته نامه همشهری جوان طرح جلد و پرونده ویژه خود را به بررسی عملکرد کمدین‌های حاضر در رقابت خنداننده برتر اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، «دورهمی خندمون گرفت» تیتر روی جلد شماره ۵۲۲ هفته نامه «همشهری جوان» است که در کنار کاریکاتوری از کمدین‌های حاضر در رقابت خنداننده برتر به این موضوع پرداخته است.

از مطالب خواندنی پرونده خنداننده‌ برتر در این هفته نامه در کنار آنالیز عملکرد کارنامه کمدین‌ها، گزارشی است درباره گردش مالی سامانه ۷۸۰ از این مسابقه که مخاطبان به صورت رایگان از طریق آن در نظرخوانی «خندوانه» شرکت می‌کنند.

در این گزارش می‌خوانیم: «خیلی‌ها فکر می‌کنند اگر اینها رایگان است پس این سامانه از چه طریقی سود می‌کند؟ اما جواب اینجاست که این شرکت‌ها میزان تراکنشی که مثلا باید در طول یکسال پر کنند هزار تراکنش در ثانیه است و اپراتور کاری با این قضیه ندارد که این شرکت‌ها تراکنش رایگان انجام می‌دهند یا پول می‌گیرند. شرکت موظف به پر کردن این تعداد تراکنش در هر روز است.»

«آبادان گلستان جهانه» هم تیتر پرونده‌ای با موضوع شهر آبادان است که در قالب گزارشی به مناسبت هفته دفاع مقدس در این هفته نامه به آن پرداخته شده است.

سریال تازه حسن فتحی که به زودی راهی شبکه نمایش خانگی می‌شود هم سوژه دیگر هفته نامه همشهری جوان در شماره این هفته است. «دن کورلئونه در دل تهران دهه سی» عنوان پرونده ویژه این هفته نامه برای سریال «شهرزاد» است.

شماره تازه هفته نامه همشهری جوان در ۹۲ صفحه و به قیمت ۲ هزار تومان منتشر شده است.

کد مطلب 2924553

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