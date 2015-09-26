احتمال انتقال ویروس کرونا به ایران/ آماده باش وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دکتر سیدحسن هاشمی در حاشیه مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه های علوم پزشکی، با اشاره به شیوع وبا در عراق اظهار کرد: با توجه به شیوع بیماری وبا در کشور عراق ستادی در کشور تشکیل شده بود که حادثه غمبار منا باعث شد این ستاد علاوه بر دو وظیفه مهمی که باید در وزارت بهداشت در مورد بیماری کرونا و وبا تعقیب می‌کرد، در مورد بحث انتقال مجروحین، کمک به بیمارستان‌های منا،‌ مکه مکرمه و مدینه نیز فعالیت کنند. این امور جزو وظایف این ستاد به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر اینکه انتقال هرچه سریعتر جانباختگان و مجروحین در دستور کار قرار دارد، افزود: این ستاد هر روز جلساتی را برگزار می‌کند و وظایف خود را انجام می‌دهد. علاوه بر این دانشگاه‌های علوم پزشکی که در نقاط مرزی با کشور عراق قرار دارند در مورد فلج اطفال و وبا در حالت آماده باش هستند.

وزیر بهداشت در ادامه با بیان اینکه تاکنون ابتلا به ویروس کرونا در کشور ایران مشاهده نشده است، افزود: این بیماری در عربستان وجود دارد و احتمال انتقال آن به کشور وجود دارد. به همین دلیل در هر پرواز یک نفر از همکاران ما امکانات لازم را ارائه و آموزش‌های لازم را انجام می‌دهد. برای مثال اگر فردی مشاهده شود که تب یا بیماری تنفسی دارد حتما از سایرین جدا شده و مورد ارزیابی‌های لازم قرار می‌گیرد.

هاشمی ادامه داد: در مبادی ورودی مقداری سختگیری وجود دارد که از حجاج بابت این موضوع عذرخواهی می‌کنیم، اما این امر برای سلامتی حجاج و اطرافیان‌شان ضروری است.

وی با تاکید بر اینکه اگر فردی تب داشته باشد برای مدتی قرنطینه می‌شود اظهار کرد: برای این موضوع تب سنج نداریم، البته از نظر علمی استفاده از تب سنج همچنان مورد سئوال است و در چند کشور مورد استفاده قرار گرفته اما مورد تایید سازمان بهداشت جهانی نیست و احتمال خطای آن زیاد است.

هاشمی ادامه داد: در روشی که ما پیش می‌گیریم به خود اظهاری مردم اعتماد می‌کنیم، البته این روش هم دقیق نیست اما چاره‌ای غیر از این وجود ندارد. اگرچه من فکر می‌کنم خود مردم بهتر از همه می‌توانند مراقبت کنند؛ مخصوصا اگر در دو هفته اول ورود به کشور دچار تب یا ناراحتی بودند حتما باید به پزشک مراجعه کنند.

وزیر بهداشت ادامه داد: البته فکر می‌کنم تذکراتی که در کاروان‌ها و ۲۰۰ پروازی که انجام می‌شود، از وجود هر گونه مشکلی جلوگیری کند.

هاشمی در ادامه در پاسخ به این سئوال که مدت قرنطینه حجاج چه میزان است، گفت: اگر فردی مشکوک باشد متناسب با اینکه چه میزان تردید وجود دارد مدت قرنطینه متفاوت خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه در مورد افرادی که در بیمارستان‌های عربستان سعودی بستری هستند، سخت‌گیری بیشتری انجام خواهد شد، افزود: طبق آمار مشخص است که چه افرادی در بیمارستان‌های سعودی بستری هستند و طبیعی است که این افراد بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند، زیرا احتمال انتقال بیماری در بیمارستان‌های عربستان بیشتر وجود دارد.

وزیر بهداشت همچنین سفرش به منا را منتفی دانست و گفت: رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و وزیر ارشاد به منا سفر خواهند کرد.