حادثه منا شبه عمد بود/ علیه عربستان در دادگاه لاهه اعلام جرم شود

به گزارش خبرگزاری مهر سیدهادی سیدافقهی کارشناس مسائل غرب آسیا طی مصاحبه‌ای با رادیو گفتگو اظهار کرد: آل سعود تا چه زمانی باید از بازخواست در امان باشد، سال ها شاهد هستیم تلفات سنگینی در این مکان مقدس اتفاق می افتد؛ درحالیکه یک سیستم قانونی با آل سعود برخورد نمی کند.

وی با بیان اینکه امنیت حجاج با خطر جدی روبرو است، افزود: در یک سال می بینیم دو حادثه دلخراش آن هم در مقدس ترین مکان با این تلفات رخ داده که هنوز اسرار این حادثه بر ما پوشیده است.

سیدافقهی ادامه داد: سال های گذشته نیز در منا شاهد آتش سوزی بودیم که عده کثیری از مردم سوختند و مردم خود اقدام به خاموش کردند آتش کردند. همچنین مکررا در رمی جمرات و تونل ها شاهد بودیم که ده ها فرد تلف شده اند و این پلیس بی عرضه و مدیریت ضعیف مورد بازخواست قرار نمی گیرد.

وی تصریح کرد: جلادان آل سعود دستشان به خون مردم یمن آغشته است. حجاج چه گناهی کردند؛ سال گذشته اربعین حسینی ۲۰ میلیون نفر به کربلا وارد و خارج شدند بدون اینکه یک قطره خون از بینی کسی آید.

این کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: عربستان که مدعی خادمی حرمین شریفین است با در دست داشتن میلیاردها دلار در بانک های امریکا و اروپا یک حج را با ۲ میلیون نفر نمی توانند مدیریت کنند و این تلفات قابل تحمل نیست.

وی ادامه داد: سازمان همکاری های اسلامی باید جلسه اضطراری بگذارد و درباره این مدیریت انفرادی و بی عرضگی آل سعود تصمیم بگیرد و کشورهایی که در مدیریت تجمعات بزرگ مثل ایران و عراق ید طولا دارند، باید در قالب یک کمیته مشترک امور حج را مدیریت کنند و وزارت خارجه ما باید در این راستا فعال باشد و از طریق ظرفیت های بین المللی اقدام کند.

سیدافقهی خاطرنشان کرد: صدای علمای اهل تسنن و شیعه صدای کمی نیست و فقط نیازمند یک مدیریت است که تن آل سعود بلرزد که پادشاه عربستان اینگونه گستاخانه اظهار نظر نکند. این حادثه مشکوک است.

وی افزود: باید در کمیته ویژه، نماینده وزارت خارجه در حقوق بین الملل را فعال کنیم و خانواده جان باختگان در دادگاه لاهه علیه عربستان اعلام جرم کنند. چون این رخداد شبه عمد بوده است.

این کارشناس مسائل غرب آسیا خاطرنشان ساخت: خوشبختانه حجاج ما با کمال شجاعت مرگ بر امریکا را سر دادند ولی حجاج چه گناهی کردند که باید قربانی بی لیاقتی آل سعود قرار گیرند؟ تا زمانیکه با آل سعود برخورد جدی نشود باید گفت که متاسفانه سال آینده نیز شاهد چنین رخدادهایی خواهیم بود.