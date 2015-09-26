درخواست از فعالان صنعت مخابرات/ مقابله با تهاجم فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروز آبادی در مراسم افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابراتی و اطلاع رسانی که صبح امروز در نمایشگاه بین المللی تهران آغاز به کار کرد، با اشاره به مشکلات پیش روی صنعت مخابرات و فضای مجازی، گفت: بازار فضای مجازی برآمده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، رو به جلو و در حال توسعه است و در عین حال تهاجمی نیز قلمداد می شود.

وی با اشاره به تغییر مدلهای کسب و کار در این صنعت خاطرنشان کرد: هم اکنون بخش خدمات در دنیا رو به رشد است و پیش بینی می شود با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات مشاغل زیادی در حوزه خدمات ایجاد شود.

وی با تاکید بر توسعه مقوله اینترنت اشیاء در دنیا گفت: کسانی در این بازار موفق هستند که مدلهای متغیر در نوآوری تشخیص داده و کارآفرینی همراه با نوآوری داشته باشند.

فیروزآبادی با اشاره به بازار رو به رشد اپلیکیشن ها که فناوری اطلاعات را متحول کرده است، ادامه داد: برای عقب نماندن از این بازار نباید محدود به جغرافیای خودمان باشیم و باید اندازه بازارمان را به اندازه بازار جهانی توسعه دهیم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه از مشکلات صنعت مخابرات اطلاع داریم، گفت: خطری که هم اکنون متوجه استقلال در فضای مجازی است کل اقتصاد بخش مجازی در خارج از مرزها است. به این معنی که هم اکنون اقتصاد فضای مجازی خارجی بر داخل غلبه کرده و باید این موضوع برطرف شود.

فیروزآبادی با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم در فضای مجازی کشور اطلاعات از جای دیگری تامین شود، افزود: از همه فعالان بخش اقتصادی و ارتباطی کشور می خواهیم در یک هماهنگی با دولت و دانشگاه ها بر اساس طراحی سیستم های نوآوری به مقابله با تهاجم فضای مجازی بروند تا شرکتهای بین المللی که عمدتاً آمریکائی هستند بر روی اقتصاد فضای مجازی ما نقشی نداشته باشند.

وی با بیان اینکه هم اکنون محتوای فضای مجازی در قالب شبکه های اجتماعی و رسانه از خارج تامین می شود، گفت: بازار داخلی کشور در حوزه خدمات فناوری به شدت بکر است و در حوزه صادرات این بخش نسبت به واردات در حد صفر هستیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در این حوزه آمادگی داریم بتوانیم سیاست های کلان شورای عالی فضای مجازی را در جهت تسهیل مدلهای کسب و کار نوین ارائه دهیم.