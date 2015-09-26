سقوط بالگرد سعودی در جیزان /کشته شدن فرمانده گارد مرزی عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، ارتش یمن و کمیته های مردمی این کشور توانستند یک بالگرد «آپاچی» سعودی را در نزدیکی پایگاه نظامی «الحثیره» واقع در استان «جیزان» ساقط کنند.

بر اساس گزارش های موجود، ۱۳ نظامی عربستانی حاضر در این پایگاه نیز در حمله انقلابیون یمنی کشته شده و یمنی ها بر چند ساختمان مسلط شده اند.

صبح امروز نیز منابع وابسته به عربستان سعودی از کشته شدن فرمانده گارد مرزی عربستان در شهر «الخوبه»، سرتیپ تیپ هشتم و یک نظامی سعودی در عملیات ارتش یمن و کمیته های مردمی خبر داد.

رسانه ها نام این فرمانده گارد مرزی را «حسن غشوم عقیلی» عنوان کرده اند اما با این وجود جزئیات دیگری در این رابطه منتشر نشده است.

لازم به ذکر است عربستان از فرودین ماه سال جاری به بهانه بازگرداندن «منصور هادی» به قدرت، حملات خود به یمن را آغاز کرده و در این راه از کمک کشورهای عربی و غربی نیز بهره مند است.