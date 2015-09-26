افزایش ۱۹۸ تُنی آلاینده ها ی هوای تهران همزمان با آغاز سال تحصیلی

به گزارش خبرگزاری مهر واحد پایش و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران همزمان با آغاز سال تحصیلی تغییرات ناشی از افزایش ترافیک شهر تهران بر آلاینده های هوا را برآورد کرده است. شروع سال تحصیلی و تردد تعداد زیادی از دانش آموزان و دانشجویان به سمت مراکز آموزشی و مدارس و افزایش تقاضا برای سفرهای درون شهری الگوی ترافیکی پایتخت را تغییر داده و بر میزان غلظت آلاینده های هوا می افزاید. بیشترین میزان تاثیرگذاری در ساعات اولیه صبح و همچنین حوالی ظهر مشاهده می شود که زمان آغاز به کار و پایان فعالیت مراکز آموزشی است.

شروع سال تحصیلی، در افزایش حجم ترافیک و ترددهای شهری برای آمادگی دانش آموزان و دانشجویان برای بازگشایی مدارس در شهریور نیز موثر است.

در گزارش پیش رو، تأثیر بازگشایی مدارس بر وضعیت آلودگی هوا در اولین روز سال تحصیلی ۱۳۹۴ بررسی و تحلیل شده است. همچنین با توجه به اینکه پارامترهای هواشناسی در ایجاد، ماندگاری، توزیع و پراکندگی آلودگی هوا نقش به سزایی دارد، بنابراین در نظرگرفتن شرایط جوی نیز در راستای کسب نتایج دقیق­تر ضروری است.

بنا به اعلام سازمان کنترل ترافیک شهرداری تهران مبنی بر افزایش تردد خودروهای سواری در روز اول مهر سال جاری به میزان تقریبی ۲۰ درصد در مقایسه با روز گذشته، انتظار می­رود میزان انتشار آلاینده­ های هوا در این روز به شرح ذیل افزایش پیدا کند:

۱۳۴ تن افزایش در انتشار آلاینده منواکسیدکربن

۸ تن افزایش در انتشار آلاینده اکسیدنیتروژن

۱۶ تن افزایش در انتشار آلاینده ترکیبات آلی فرار

۴۰۰ کیلوگرم افزایش در انتشار غلظت آلاینده دی­اکسید گوگرد

۶۴ کیلوگرم افزایش در انتشار غلظت ذرات معلق

بر این اساس با فرض افزایش ۲۰ درصدی حجم ترافیک در روز چهارشنبه اول مهر در حدود ۱۹۸ تُن آلودگی بیشتر تولیدشده است.

براساس اطلاعات به دست آمده غلظت تمام آلاینده ­های مورد مطالعه در این بازه زمانی با افزایش نسبی روبرو بوده است. همچنین شاخص کیفیت هوای روزانه نیز در همین زمان روند افزایشی داشته است. به­ گونه ای که در روز ابتدایی مهر شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم برای گروه­های حساس قرار گرفته و به عدد ۱۰۱ واحد رسیده است.

با توجه به اینکه آلاینده منواکسیدکربن بیش از سایر آلاینده­ های هوا متأثر از ترافیک است، این آلاینده در هوای تهران به دلیل افزایش حجم ترافیک به طور محسوس افزایش یافته است.

بررسی وضعیت شاخص کیفیت هوا در شش ماهه ابتدایی سال­های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ برحسب تعداد روز نشان می دهد وضعیت شاخص کیفیت هوا در این بازه زمانی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۲ در شرایط مطلوب­ تری قرار دارد و تعداد روزهای آلوده کاهش یافته است. با این حال ۲ روز در شش ماهه نخست سال جاری در شرایط ناسالم برای عموم افراد جامعه و ۱ روز نیز در وضعیت بسیار ناسالم بوده است. این درحالی است که وضعیت آلودگی هوا در شش ماهه ابتدایی سال جاری و سال ۱۳۹۳ نسبتاً مشابه بوده است.

وضعیت شاخص کیفیت هوا در روز ابتدایی بازگشایی مدارس در سال­های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ نیز نشان می ­دهد، تهران در اولین روز مهر این سال­ها در شرایط فراتر از حد مجاز آلایندگی قرار داشته به گونه ­ای که شاخص کیفیت هوا در روز اول مهر سال­های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۱۱۸، ۱۰۵ و ۱۰۱ بوده است. با توجه به مصادف شدن اولین روز بازگشایی مدارس در سال جاری با روز چهارشنبه قبل از تعطیلات، انتظار می رود در این هفته با افزایش حجم ترافیک، بر میزان غلظت آلاینده های هوا افزوده شود.