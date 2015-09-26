برجام در دستور کار کمیسیون انرژی و اقتصاد/بررسی حادثه منا درمجلس

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون‌های مجلس یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری تشکیل جلسه خواهند داد.

-کمیسیون آموزش از سایت فردو بازدید می کند

بر این اساس کمیسیون آموزش و تحقیقات یکشنبه هفته جاری نحوه اجرای ماده ۲۳ قانون برنامه پنجم توسعه را با مسئولان دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد بررسی خواهد کرد.

علاوه بر این روز یکشنبه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی جهت ارائه گزارش برنامه‌های تحصیلی سال جدید و نحوه پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف در کمیسیون حضور خواهد یافت.

کمیسیون آموزش همچنین یکشنبه هفته جاری با دعوت از روسای مرکز جذب هیات علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، مشکلات اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را بررسی خواهد کرد.

روز دوشنبه اعضای کمیسیون از سایت هسته‌ای فردو بازدید می‌کنند.

روز سه‌شنبه نیز وزیر علوم و وزیر آموزش و پرورش برای ارائه گزارش از برنامه‌های سال تحصیلی جدید به کمیسیون آموزش دعوت شده‌اند.

-وزیر دفاع و رفاه به سئوالات نمایندگان در کمیسیون اجتماعی پاسخ می دهند

یکشنبه هفته جاری کمیسیون اجتماعی در محل ستاد ناجا با فرمانده نیروی انتظامی جلسه مشترک تشکیل خواهد داد تا طرح امتیازبندی ترکیبی عوامل ایثارگری را بررسی کنند.

روز دوشنبه نیز اعضای کمیسیون از بیمارستان میلاد بازدید می‌کنند.

روز سه‌شنبه نیز سردار نقدی فرمانده سازمان بسیج مستضعفین برای ارائه گزارش عملکرد آن سازمان در حوزه اجتماعی در کمیسیون حضور خواهد یافت.

روز سه‌شنبه نیز وزیر دفاع و وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای پاسخ به سئوالات نمایندگان در کمیسیون حضور خواهند یافت.

-کمیسیون اصل نود از فعالیت های بنیاد تعاون زندانیان کشور بازدید می کند

کمیسیون اصل ۹۰ روز یکشنبه از فعالیت‌های بنیاد تعاون زندانیان کشور در مجتمع کشت و صنعت حامیان فدک فشافویه بازدید خواهد کرد.

-بررسی برجام در کمیسیون اقتصاد

کمیسیون اقتصادی روز یکشنبه بررسی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را در دستور کار دارد.

روز سه‌شنبه نیز این کمیسیون مشکلات مالی و اعتباری موسسه میزان را بررسی خواهد کرد.

نشست اعضای هیات تحقیق و تفحص از عملکرد سهام عدالت نیز در دستور کار روز سه‌شنبه کمیسیون قرار دارد.

-بررسی حادثه منا در کمیسیون امنیت ملی

روز یکشنبه نیز آخرین اخبار و تحولات منطقه از جمله حادثه منا در کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کمیسیون امنیت ملی روز سه‌شنبه از وزیر اطلاعات برای پاسخ به سئوال دو نماینده دعوت کرده است.

-بررسی برجام در کمیسیون انرژی

کمیسیون انرژی یکشنبه هفته جاری اساسنامه شرکت نفت را با حضور کارشناسان وزارت نفت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها بررسی خواهد کرد.

روز یکشنبه نیز بررسی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) با حضور کارشناسان وزارتخانه‌های نفت، نیرو، امور خارجه، سازمان انرژی اتمی و مرکز پژوهش‌ها در دستور کار کمیسیون انرژی قرار دارد.

روز دوشنبه نیز مشکلات پالایشگاه‌ها با حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی، معاون وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، معاون حقوقی وزارت نفت و مدیران عامل پالایشگاه‌ها بررسی خواهد شد.

-بررسی گزارش واگذاری های اخیر سازمان خصوصی سازی در کمیسیون حمایت از تولید ملی

کمیسیون برنامه و بودجه روز یکشنبه اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون‌های مشترک لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه و طرح تشکیل سازمان قرآن کریم را انتخاب خواهد کرد.

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ روز دوشنبه گزارش دو مورد واگذاری‌های اخیر سازمان خصوصی‌سازی را استماع می‌کند.

روز سه‌شنبه نیز این کمیسیون در جلسه مشترک با کمیسیون صنایع و معادن مشکلات صنعت قطعه‌سازی خودرو و تولید داخل را بررسی خواهند کرد.