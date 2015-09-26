آمادگی برای انتقال پیکر حجاج به ایران

به گزارش خبرنگار مهر، رحمتالله مهابادی امروز در حاشیه نمایشگاه تجهیزات الکترونیکی هواپیمایی اظهار داشت: تمام فعالیتهای مهندسی هواپیمایی از سوی مهندسان این صنعت انجام میگیرد و وضعیت فعلی مهندسی هواپیمایی را مدیون کارکرد و عملکرد این مهندسان هستیم.
وی با اشاره به اینکه در دوران تحریمها مهندسان ایرانی توانستند تجهیزات الکترونیکی را در داخل تعمیر و نگهداری کنند، بیان کرد: در دوران دفاع مقدس یکی از جلوههای مقاومت در همین بخش بود به طوری که در ۳۱ شهریور که پایگاه یکم شکاری نیروی هوایی بمباران شد، یکی از آسیبهای جدی به سیستم کمک ناوبری وارد شد که از همان روز کار تعمیر این سیستمها توسط متخصصان ایرانی انجام گرفت.
مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور با بیان اینکه در دوران تحریمها تلاشهای متخصصان ایرانی بیوقفه ادامه یافت، افزود: الان که در دوران پساتحریم هستیم، می توانیم با شکوه و عظمت اعلام کنیم که این دوران را با سربلندی پشت سر گذاشتیم و این نمایشگاه جلوهای از مقاومت و ارتباطات هوانوردی ایران است.
مهابادی در خصوص بدهی شرکتهای هواپیمایی به شرکت فرودگاه ها تصریح کرد: ما الان در فصل کم مسافر قرار داریم و همانطور که قبل هم اعلام کردم، در وصول مطالبات جدی هستیم، زیرا اگر مطالبات پرداخت نشود، در خدماترسانی با مشکل مواجه می شویم که این موضوع پذیرفتنی نیست.
وی با اشاره به اینکه با هماهنگی با سایر عوامل صنعت به سمتی می رویم تا بدهی جاری نداشته باشیم و از بدهی معوقه کاسته شود، عنوان کرد: بدهی معوق ایرلاینها به ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است، به جز بدهی های جاری که هر دو ماه یکبار اعلام می شود.
مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور در خصوص اینکه آیا فشار بر تمامی ایرلاینها وارد می شود، توضیح داد: ما اصلا به ایرلاینها فشاری نمیآوریم بلکه تقاضا داریم تا ارتباط مالی داشته باشند و بدهی ها را پرداخت کنند.
مهابادی در خصوص ورود تجهیزات جدید در پساتحریم اظهار داشت: ما بهترین سامانه ها را در کشور نصب کرده ایم. در رادارها مشکلات جدی داشتیم که به پشتوانه نیروهای متخصص توانستیم سیستمها را تعمیر و به روزرسانی کنیم، بنابراین در این بخش نیازی نداریم اما برای افزایش پذیرش ترافیک هوایی و نوسازی تجهیزات در حوزه راداری، تجهیز فضا و ابزارهای نشست و برخاست در حال به روزرسانی هستیم.
وی در پاسخ به پرسش مهر با اشاره به اینکه برنامه خرید ۲۵۰ میلیون دلار دستگاه و تجهیزات فرودگاهی داریم، گفت: بخشی از این قراردادها منعقد شده است و بخشی دیگر در مرحله فنی قرار دارد.
مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور در خصوص انتقال اجساد حجاج به کشور گفت: شرایط خاصی نیست که از پس ِ آن برنیاییم. ستادی در این خصوص در دولت تشکیل شده است و آمادگی انتقال اجساد حجاج را به کشور داریم اما هنوز به ما زمان مشخصی اعلام نشده است.
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