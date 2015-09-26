ایران و ژاپن کار سختی در فینال دارند/ می توانیم قهرمان شویم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نادره درودیان سرپرست تیم ملی فوتسال بانوان گفت: باتوجه به برگزاری اردوهای منظمی که برای بازیکنان تدارک دیده شده بود، ملی پوشان باآمادگی خوبی وارد مسابقات شدند. نگاه سایر تیمها به ایران به عنوان یک تیم قدرتمند بود.

وی افزود: در بازیهای مقدماتی، تیم ملی ایران اقتدار خود را به اثبات رساند. ملی پوشان در دور مقدماتی با هنگ کنگ، ازبکستان و مالزی باتوانمندی خود را در هر سه بازی نشان داده و به عنوان تیم اول گروه به دور بعدی مسابقات صعود کند. اکنون ایران در آسیا حرف اول را میزند.

سرپرست تیم ملی فوتسال بانون در ادامه تصریح کرد: بازی برابر تایلند بسیار سخت بود. اما بازیکنان با پیاده کردن دستورات کادر فنی و نمایش یک بازی جذاب و پر هیجان، پیروز شدند. در فینال نیز بازی سختی داریم اما باتوجه به اینکه بازیکنان با انگیزه بالایی به فینال راه پیدا کردند، خود رامحقق دریافت کاپ قهرمانی می دانند که امیدواریم این اتفاق رخ دهد.

درودیان تاکید کرد: اگر ملی پوشان از هوش و ذکات و موقعیت های خود به خوبی استفاده کنند، ما به هدفمان می رسیم.

وی درباره میزبانی مالزی گفت: مسئولان برگزار کننده این دوره از بازیها تمامی شرایط را برای تیم ها فراهم کردند اما کم و کاستی هایی هم داشت که فکر می کنم در دوره های بعدی باتوجه به کسب تجربه و برگزاری مسابقات، شاهد برپایی رقابتها به بهترین شکل ممکن باشیم.

سرپرست تیم فوتسال بانوان در پایان خاطرنشان کرد: تیم ملی فوتسال بانوان از ساعت ۱۰:۳۰ به وقت محلی کوالالامپور را به مقصد تهران ترک میکند. روز یکشنبه ۵ مهر ماه از ساعت ۱۷:۴۵ و به وقت تهران وارد فرودگاه امام خمینی (ره) می شود.