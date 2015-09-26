حمید بردستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دشتی یکی از شهرستانهای حادثهخیز استان بوشهر است، اظهار داشت: این شهرستان همواره در معرض حوادثی همچون زلزله، سیل، خشکسالی، آتشسوزی و طوفان است که نمونه آن زلزله بیستم فرودین ماه سال ۹۲ و سیل آذر ماه سال ۶۵ است.
وی افزود: در همین راستا نیازمندیهای حوزه مدیریت بحران شهرستان دشتی در سال جاری در پنج اولویت تدوین شد که به مدیریت بحران استان نیز اعلام شده است.
بردستانی بیان کرد: مخاطرات و همه نقاط حادثه در سطح شهرستان، وضعیت آسیبپذیری و ایمنی بخشهای مختلف، چگونگی وضعیت ورودی و خروجی شهرها و روستاها در مواقع بحرانی، برنامهها و اقدامات پیشگیرانه و نیازمندیهای نرمافزاری و سختافزاری از جمله این اولویتها است.
وی با بیان اینکه برای این امر مهم ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است، یادآور شد: در بخش مخاطرات و همه نقاط حادثهخیز شهرستان در حوزه راه، آبخیزداری و کشاورزی طرحها و پروژهها از جمله رفع ۱۴ تقاطع غیرهندسی و غیر استاندارد، تکمیل سیل بند شرقی شنبه، احداث بند سنگی ملاتی حوزه کاکی، کردلان گزدراز و چاهگاه، احداث، تعمیر و اصلاح ابنه فنی و راههای دسترسی به مزارع و قناتها باید اجرا شود.
بردستانی تبدیل ۱۹ آبنما به پل در راههای روستایی، اصلاح هندسی محورهای کوهستانی، طرحهای پیشگیرانه در مواجهه با سیل، زلزله، خشکسالی و طوفان، اجرای طرحی توسعه منابع آب، طرح ترمیم و توسعه تغذیههای مصنوعی و مطالعه مهار سیلابها و بهرهبرداری بهینه از رواناب را از اولویتهای وضعیت آسیبپذیری و ایمنی بخشهای مختلف عنوان کرد.
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار شهرستان دشتی در خصوص وضعیت ورودی و خروجی شهرها و روستاها نیز گفت: تکمیل محور ناصری به شنبه، تعریض محور پلیس راه به عربی، تکمیل تعریض محور خروجی خورموج (قطعه دو)، تعریض محور گزدراز به کردوانها، تعریض محور خورموج - لاور - دشت پلنگ، احداث پل راه کاکی شیخیانها و احداث دور برگردانها بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.
وی راهداری و نگهداری راهها، برنامههای ترویجی کشاورزی، کنترل سیلابها و دفع آبهای سطحی، نصب شیرهای آتش نشانی در سطح شهرها، اصلاح معابر شهری، نصب ژنراتورهای برق، نصب مخازن ذخیره سوخت، اورژانس جادهای و پایگاه امداد جادهای را از جمله برنامهها و اقدامات پیشگیرانه یاد کرد.
بردستانی همچنین خرید ماشین آلات و تجهیزات، آموزش نیروهای مرتبط با مدیریت بحران، تجهیز دهیاریها به ماشینآلات آتشنشانی و ایجاد واحد اداری مستقل مدیریت بحران در سطح شهرستان دشتی را از نیازمندیهای سخت افزاری و نرم افزاری برشمرد.
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