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۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۳:۰۶

در گفتگو با مهر مطرح شد:

دشتی در معرض حوادث طبیعی است/ تدوین نیازمندی‌های مدیریت بحران

دشتی در معرض حوادث طبیعی است/ تدوین نیازمندی‌های مدیریت بحران

دشتی- معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان دشتی گفت: نیازمندی‌های حوزه مدیریت بحران این شهرستان در پنج اولویت تدوین شد.

حمید بردستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دشتی یکی از شهرستان‌های حادثه‌خیز استان بوشهر است، اظهار داشت: این شهرستان همواره در معرض حوادثی همچون زلزله، سیل، خشکسالی، آتش‌سوزی و طوفان است که نمونه آن زلزله بیستم فرودین ماه سال ۹۲ و سیل آذر ماه سال ۶۵ است.

وی افزود: در همین راستا نیازمندی‌های حوزه مدیریت بحران شهرستان دشتی در سال جاری در پنج اولویت تدوین شد که به مدیریت بحران استان نیز اعلام شده است.

بردستانی بیان کرد: مخاطرات و همه نقاط حادثه در سطح شهرستان، وضعیت آسیب‌پذیری و ایمنی بخش‌های مختلف، چگونگی وضعیت ورودی و خروجی شهرها و روستاها در مواقع بحرانی، برنامه‌ها و اقدامات پیشگیرانه و نیازمندی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از جمله این اولویت‌ها است.

وی با بیان اینکه برای این امر مهم ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است، یادآور شد: در بخش مخاطرات و همه نقاط حادثه‌خیز شهرستان در حوزه راه، آبخیزداری و کشاورزی طرح‌ها و پروژه‌ها از جمله رفع ۱۴ تقاطع غیرهندسی و غیر استاندارد، تکمیل سیل بند شرقی شنبه، احداث بند سنگی ملاتی حوزه کاکی، کردلان گزدراز و چاهگاه، احداث، تعمیر و اصلاح ابنه فنی و راه‌های دسترسی به مزارع و قنات‌ها باید اجرا شود.

بردستانی تبدیل ۱۹ آب‌نما به پل در راه‌های روستایی، اصلاح هندسی محورهای کوهستانی، طرح‌های پیشگیرانه در مواجهه با سیل، زلزله، خشکسالی و طوفان، اجرای طرحی توسعه منابع آب، طرح ترمیم و توسعه تغذیه‌های مصنوعی و مطالعه مهار سیلاب‌ها و بهره‌برداری بهینه از رواناب را از اولویت‌های وضعیت آسیب‌پذیری و ایمنی بخش‌های مختلف عنوان کرد.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار شهرستان دشتی در خصوص وضعیت ورودی و خروجی شهرها و روستاها نیز گفت: تکمیل محور ناصری به شنبه، تعریض محور پلیس راه به عربی، تکمیل تعریض محور خروجی خورموج (قطعه دو)، تعریض محور گزدراز به کردوان‌ها، تعریض محور خورموج - لاور - دشت پلنگ، احداث پل راه کاکی شیخیان‌ها و احداث دور برگردان‌ها بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

وی راهداری و نگهداری راه‌ها، برنامه‌های ترویجی کشاورزی، کنترل سیلاب‌ها و دفع آب‌های سطحی، نصب شیرهای آتش نشانی در سطح شهرها، اصلاح معابر شهری، نصب ژنراتورهای برق، نصب مخازن ذخیره سوخت، اورژانس جاده‌ای و پایگاه امداد جاده‌ای را از جمله برنامه‌ها و اقدامات پیشگیرانه یاد کرد.

بردستانی همچنین خرید ماشین آلات و تجهیزات، آموزش نیروهای مرتبط با مدیریت بحران، تجهیز دهیاری‌ها به ماشین‌آلات آتش‌نشانی و ایجاد واحد اداری مستقل مدیریت بحران در سطح شهرستان دشتی را از نیازمندی‌های سخت افزاری و نرم افزاری برشمرد.

کد مطلب 2924586

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