حل اختلافات درونی طالبان و نقش پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، به نظر میرسد پس از در گذشت ملاعمر، سازماندهی فعالیت طالبان بهتر شده باشد. بنابر این گزارش گمان میرود نهادهای اطلاعاتی پاکستان به طالبان افغانستان یاری رساندهاند. خبر مرگ ملاعمر، رهبر طالبان افغانستان هفتم مرداد ماه امسال به طور رسمی اعلام و از سوی این تشکیلات تائید شد. با اعلام این خبر گمانهزنیها درباره وجود اختلاف میان رهبران این گروه تروریستی و چندپاره شدن آن بالا گرفت.
در این فاصله «ملا اختر محمد منصور» به عنوان جانشین ملاعمر معرفی شده و ظاهرا گروه طالبان خطر انشعاب و چند دستگی را پشت سر گذاشته است. در این میان اشپیگل به وجود شواهدی اشاره کرد که نشان میدهند سازمان اطلاعات نظامی پاکستان (آیاسآی) در حفظ انسجام گروه طالبان نقش مهمی بر عهده داشته است.
چندی پیش یکی از فرماندهان طالبان اعلام کرد که تعیین جانشین ملاعمر با مشکل روبروست زیرا گروهی، از فرزندان او حمایت میکنند و گروه دیگری از ملا منصور. هفته گذشته در ویدئویی که طالبان در اختیار رسانههای پاکستان گذاشتند، اعضای خانواده ملاعمر با ملا منصور بیعت کردند و رهبری او بر طالبان را پذیرفتند.
پس از اعلام رسمی خبر مرگ ملاعمر، منصور که نایب رئیس طالبان بود خود را رهبر جدید این گروه و «امیرالمومنین» و خلیفه مسلمانان خواند.
ملاعمر ظاهرا دو سال پیش درگذشته بود و بسیاری از فرماندهان ارشد طالبان به علت این که منصور این خبر را مخفی نگه داشته بود و از جانب او فرماندهی میکرد با جانشینیاش مخالفت میکردند.
در پی این اختلافات «شورای طالبان»، به عنوان بالاترین مرجع مشورتی شبهنظامیان، درخواست برگزاری یک نشست عمومی برای تعیین فرمانده نظامی طالبان را مطرح کرد.
رفع اختلاف با حمایت شبکه حقانی
به نوشته اشیگل آنلاین ظاهرا شبکه حقانی، که از سوی دستگاه امنیتی پاکستان حمایت میشوند برای برطرف کردن اختلافها بر سر جانشینی ملا عمر پادرمیانی کردهاند. شبهنظامیان شبکه حقانی در مناطق کوهستانی وزیرستان شمالی پاکستان مستقر هستند و مسئولیت خونینترین عملیات انتحاری در افغانستان را بر عهده دارند.
سراج حقانی، پسر فرمانده این شبکه تروریستی به تازگی به عنوان قائممقام رهبر طالبان افغانستان معرفی شده است.
در هفتههای گذشته روحانیان پرنفوذ مدرسه دارالعلوم حقانیه در ولایت خیبر پختونخواه، فشار زیادی بر مخالفان ملا منصور وارد کردند. این مدرسه از مهمترین پایگاههای طالبان در پاکستان محسوب میشوند.
طلاب مدرسه حقانیه در بسیاری از عملیات تروریستی از جمله قتل بینظیر بوتو، نخست وزیر سایق پاکستان دست داشتهاند و شماری از آنها دادگاهی شدهاند.
گردانندگان مدرسه حقانیه نیز با سازمان آیاسآی پاکستان ارتباطی نزدیک دارند و همچون شبکه حقانی در جهت سرنگونی دولت افغانستان که مورد حمایت کشورهای غربی است فعالیت میکند.
مدرسه، آموزشگاه تروریستها
گرچه دولت پاکستان به طور رسمی ادعای همکاری با دولت افغانستان را دارد و پشتیبانی از تروریستهای طالبان را تکذیب میکند، با وجود این ملا منصور و سراج حقانی، دو فرد مورد نظر آیاس آی در رهبری شبهنظامیان طالبان قرار گرفتهاند.
برخی تحلیلگران استراتژی مخفیانه پاکستان در افغانستان به نگرانیهای این کشور از جانب هند مرتبط میدانند که تا کنون سه بار با هم وارد جنگ شدهاند.
بر اساس یک راهکار نظامی غیررسمی، اسلام آباد ترجیح میدهد در کابل یک دولت دوست پاکستان و دشمن هند قدرت را در دست داشته باشد تا در زمان یک درگیری احتمالی بین دو قدرت اتمی خیالش از جانب همسایه غربی خود راحت باشد.
چندی پیش، حدود یک هفته پس از اعلام خبر مرگ ملاعمر (۱۵ خرداد ۹۴) سایت خبری طلوعنیوز نیز از گشت و گذار، فعالیت و دید و بازدید رهبران کلیدی طالبان در پاکستان خبر داده بود.
به گزارش طلوعنیوز، در میانه مرداد ماه امسال دهها نفر از مقامات ارشد طالبان افغانستان در ایالت خیبرپختونخواه برای کنار گذاشتن اختلافهایشان با مولانا سمیع الحق دیدار کردند. مولانا سمیع الحق سرپرست مدرسه حقانیه است و پدر معنوی طالبان محسوب میشود. گفته میشود این مدرسه حتی در سازماندهی آموزش نظامی شبهنظامیان طالبان نقش ویژهای بر عهده دارد.
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