۱۰ درصد جمعیت خراسان جنوبی سالمند هستند/رتبه پنجم کشور در سالمندی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رجبی پیش ازظهر شنبه در نشست خبری گرامیداشت هفته سالمند اظهار کرد: سالمندی و جایگاه سالمند ماموریت یک دستگاه مشخص نیست بلکه رسالت اجتماعی آحاد جامعه بوده و هر کدام ما موظف هستیم اقداماتی در این زمینه انجام دهیم.
وی با انتقاد از اینکه در بحث کودکان و فرزندان به نسبت به نیازهای روزمره آنها پرداخته میشود اما در مورد سالمندان توجه به نیازهای آنها در حد و توجه کافی نیست، بیان کرد: باید بستری فراهم شود تا اولا سالمندان به شرایط وابستگی نرسند و یا با وابستگی حداقل داشته باشند.
پدیده سالمندی در خراسان جنوبی حادتر از کشور
سرپرست بهزیستی خراسان جنوبی با بیان اینکه با انفجار جمعیت که در دهههای گذشته اتفاق افتاد؛ در چند سال آینده با پدیده سالمندی در کشور مواجه خواهیم بود، عنوان داشت: این موضوع در استانهایی مانند خراسان جنوبی به دلیل خروج جوانان از استان که در سالهای گذشته اتفاق افتاد بیشتر خواهد بود.
رجبی تاکید کرد: بر اساس سرشماری سال ۹۰ خراسان جنوبی رتبه پنجم کشوری از نظر سالمندی دارد و لذا توجه بیشتری را میطلبد تا به صورت برنامه ریزی نشده با هجمهای از مطالبات بازنشستگان مواجه نشویم.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط جمعیتی و سنی اجتماع استان نیاز است تا بیشتر به موضوعات سالمندان پرداخته و برای رفع نیازهای آنها برنامه ریزی شود.
۳۱۸۹ سالمند استان تحت پوشش خدمات بهزیستی هستند
سرپرست بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره به تشکیل شورای ملی سالمند از سال ۸۳ بنا به قانون سوم توسعه در کشور، بیان داشت: این شورا در در خراسان جنوبی نیز از سال ۸۷ تشکیل شد.
رجبی با بیان اینکه بر اساس سرشماری سال ۹۰ قریب به ۱۰ درصد جمعیت استان سالمند هستند، بیان داشت: از این تعداد سه هزار و ۱۸۹ نفر تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند.
وی اضافه کرد: از این میزان ۹۵۸ نفر از خدمات مستمر و مابقی نیز از خدمات غیر مستمر این نهاد بهرهمند میشوند.
سرپرست بهزیستی خراسان جنوبی از فعالیت شش مراکز روزانه نگهداری از سالمندان در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر این مراکز به ۱۰۵ سالمند خدمات رسانی میکنند.
رجبی ادامه داد: در این مراکز بحثهای آموزشی برای سالمندان و کلاسهای فوق برنامه برای افزایش روحیه و اجتماعی شدن آنها برگزار میشود.
ویزیت رایگان سالمندان در کلنیکهای تحت نظارت بهزیستی
وی عنوان داشت: همچنین هم اکنون تعداد پنج مرکز شبانه روزی از ۹۵ نفر سالمند مراقبت شبانه روزی را دارند.
سرپرست بهزیستی خراسان جنوبی اجرای طرح مراقبین خانگی اشاره کرد و افزود: این طرح از دو سال گذشته در بیرجند و قاین در حال اجرا است که قریب به ۱۴ سالمند از این خدمات استفاده میکنند.
رجبی با اشاره به برنامه هفته تکریم سالمند در استان، بیان داشت: در این هفته برنامههایی از قبیل کارگاه آموزشی روشهای دستیبابی به دوران سالمندی مثبت از طرف بنیاد فرزانگان در محل خانه مهر بازنشستگان، دیدار با سالمندان آسایشگاه سالمندان، مراسم ورزش صبحگاهی در محل پارک توحید، جشن پدربزرگها و مادر بزرگها در محل مهد کودکها، پایش سلامت کنترل قند و فشار خون در محل نماز جمعه، ویزیت رایگان سالمندان در کلنیکهای تحت نظارت بهزیستی و تقدیر از بازنشستگان دستگاههای اجرایی برگزار خواهد شد.
به گفته وی در تقویم کشور از چهار تا ۱۰ مهر ماه به عنوان هفته تکریم سالمندان نامگذاری شده است.
وی در ارتباط با معوقات بازنشستگان نیز گفت: پاداش بازشستگان بعد از ۳۰ سال خدمت یکی از مطالبات بجای آنها است که باید پرداخت شود در حالی که بعضی از دستگاهها از جمله بهزیستی حتی از سال ۹۲ معوقات داریم.
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