به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی جعفری نسب امروز در نشستی خبری با بیان اینکه هم اکنون ظرفیت انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی کشور به بیش از ۵۷ میلیارد تن کیلومتر (معادل ۱۲۰ میلیارد لیتر) در سال رسیده است، گفت: با این وجود، حجم انتقال فرآورده‌های نفتی کشور از ابتدای سال‌جاری تاکنون به نصف کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت ملی خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، مهمترین دلیل کاهش حجم انتقال فرآورده‌های نفتی به ویژه بنزین و گازوئیل را افزایش ظرفیت تولید گاز و گازرسانی بیشتر به صنایع و نیروگاه‌ها عنوان کرد و افزود: در طول ۶ ماهه نخست سال‌جاری بیش از ۲۶.۶ میلیارد تن کیلومتر نفت و فرآورده نفتی از مسیر خطوط لوله جابه جا شده است که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته کاهشی حدود ۵ درصدی نشان می‌دهد.

این مقام مسئول با اشاره به انتقال حدود ۱۰.۱ میلیارد تن کیلومتر فرآورده نفتی و ۱۶.۵ میلیارد تن کیلومتر نفت خام، تصریح کرد: در مجموع از ابتدای سال‌جاری تاکنون حجم انتقال گازوئیل حدود ۴۱ درصد و نفت کوره حدود ۸ درصد کاهش یافته که افزایش گازرسانی و کاهش مصرف سوخت مایع در صنایع و نیروگاه‌ها مهمترین دلیل این کاهش بوده است.

وی در ادامه از جهش عرضه بنزین و گازوئیل پاک با استاندارد یورو ۴ اتحادیه اروپایی در سطح کشور خبر داد و یادآور شد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون عرضه بنزین ۱۲۱ درصد و گازوئیل ۱۳۷ درصد و در مجموع عرضه فرآورده های نفتی با استاندارد یورو ۴ اتحادیه اروپا حدود ۲۲۷ درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت ملی خطوط لوله و مخابرات نفت با یادآوری اینکه هم اکنون به طور متوسط روزانه ۳۳۰ میلیون لیتر نفت و فرآورده نفتی در کشور از مسیر خطوط لوله انتقال داده می‌شود، تاکید کرد: سرانه فعلی انتقال نفت و فرآورده نفتی به ازای هر شهروند ایرانی حدود ۴ لیتر تخمین زده می شود.

جعفری نسب در پاسخ به مهر از انجام دو مرحله پیگ‌رانی هوشمند خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده نفتی کشور خبر داد و گفت: از سال‌های گذشته حدود ۹ هزار کیلومتر عملیات پیگ‌رانی هوشمند در مسیر خطوط لوله انتقال نفت کشور انجام شده که اخیرا مناقصه انجام ۶۵۰۰ کیلومتر پیگرانی جدید هوشمند در مسیر خطوط لوله و به منظور شناسایی نقاط ضعف و خوردگی ها برگزار شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه با قوت گرفتن احتمال لغو تحریم‌ها دور جدید مذاکراتی با چند شرکت نفتی هلندی و آلمانی برای انجام پیگرانی در مسیر خطوط لوله انتقال نفت انجام شده است، اظهارداشت: هم اکنون شرکت‌های روسی این فعالیت‌ها را در شبکه انتقال نفت کشور انجام می دهند و عملکرد این شرکت‌ها نیز قابل قبول بوده است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه به زودی دو نیروگاه برق زنجان و علی آباد گلستان به شبکه انتقال فرآورده نفتی کشور متصل می شوند، بیان کرد: در مجموع هم اکنون بیش از ۲۰ نیروگاه برق کشور به شبکه انتقال سوخت مایع متصل شده اند.

جعفری، نسب متوسط عمر شبکه انتقال نفت و فرآورده نفتی کشور را حدود ۳۲ سال عنوان کرد و اظهار داشت: با لغو تحریم‌ها، توسعه، بهینه سازی و نوسازی شبکه خطوط لوله نفت و فرآورده نفتی در دستور کار قرار گرفته است.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر از آمادگی شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام کشور به منظور افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای تولید و صادرات نفت خام در دوران پساتحریم خبر داد و تاکید کرد: هیچ گونه محدودیت عملیاتی به منظور انتقال نفت خام و فرآورده نفتی با وجود کاهش شدید تخصیص منابع مالی و اعتباری وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت ملی خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با بیان اینکه از ابتدای سال جاری میزان تخصیص بودجه های این شرکت نفتی با کاهش شدید روبرو شده است، تصریح کرد: تنها ۱۵ درصد اعتبارات مصوب تاکنون تخصیص یافته که یکی از دلایل کاهش دشدی اعتبارات تخصیص سقوط بهای جهانی نفت خام است.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به بومی سازی برخی از کالا و تجهیزات همچون توربین‌های گازی در داخل کشور، خاطرنشان کرد: هم اکنون ایران به دانش فنی طراحی و ساخت برخی از کالاهای اروپایی و آمریکایی که در لیست تحریم قرار داشته اند، دست یافته است.