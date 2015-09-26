به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت حوزه علمیه استان تهران ضمن محکومیت شدید آل سعود در بوجود آوردن این حادثه مصیبت بار، این فاجعه بزرگ را به محضر مقدس حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنافداه ، رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع عظام تقلید، علمای اسلام و ملت شریف ایران به ویژه خانواده های معزی تسلیت عرض می‌کند.

«بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

فاجعه مصیبت بار منا یک بار دیگر بی‌ کفایتی حکام جنایتکار و خونریز آل سعود در اداره حرمین شریفین و مدیریت مراسم عظیم حج را به اثبات رساند.

مراسم بی‌نظیری که مانور قدرت مسلمین جهان در مقابل کفر و استکبار جهانی است ، با بی‌کفایتی و رقابتهای کودکانه شاهزادگان فاسد آل سعود تبدیل به صحنه عزا و مصیبت برای مسلمانان جهان شد.

مدیریت حوزه علمیه استان تهران ضمن محکومیت شدید آل سعود در بوجود آوردن این حادثه مصیبت بار، این فاجعه بزرگ را به محضر مقدس حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنافداه، رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع عظام تقلید، علمای اسلام و ملت شریف ایران به ویژه خانواده های معزی تسلیت عرض می‌نماید و به نمایندگی از عموم حوزویان استان تهران از دولت محترم جمهوری اسلامی درخواست می‌نماییم اعلام عدم کفایت آل سعود در اداره حرمین شریفین به ویژه در مدیریت مراسم عظیم حج را با جدیت تمام پیگیری نموده ، تا این امر مهم به مجمعی بین‌المللی از کشورهاى اسلامی واگذار شود.

به همین مناسبت ضمن تعطیلی دروس امروز حوزه، حوزویان استان تهران در اعتراض به این فاجعه بزرگ و همدردی با خانواده‌های عزادار ، در روز یکشنبه ۵ مهر ماه ساعت۱۰:۳۰ صبح در مدرسه عالی شهید مطهری تهران اجتماع خواهند کرد.

و سیعلم الذین ظلموا اى منقلب ینقلبون

مدیر حوزه علمیه استان تهران»