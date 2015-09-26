به گزارش خبرنگار مهر، هفته نامه صدا به سردبیری محمد قوچانی در تازهترین شماره خود ضمن انتشار خبر «دعوت سید حسن خمینی از ناطق نوری برای نامزدی در مجلس» این موضوع را به موضوع محوری پرونده سیاسی خود تبدیل کرده است.
قوچانی در سرمقاله این شماره «صدا» در پاسخ به این سوال که «استراتژی اصلاحطلبان در برابر اصولگرایان معتدل چه باید باشد؟» نوشتهاست: «نامزدی ناطق نوری در انتخابات مجلس دهم را فقط می توان با نامزدی هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته قیاس کرد که اصلاحطلبان (اکثریت اصلاحطلبان و نه فقط کارگزاران) بیش از اصولگرایان مشتاق آن بودند، با این تفاوت که احتمال رد صلاحیت ناطق نوری در انتخابات مجلس دهم محال است و این یک فرصت طلایی است. بازآفرینی دوم خرداد اینبار د شکل تازهای رخ میدهد، در آن روی سکه دوم خرداد...»
«شمارش معکوس برای اجرای برجام» عنوان دیگر پرونده سیاسی این شماره «صدا» است که درآن به سوءتفاهمات میان ایران و آژانس پرداخته شده است.
«القاعده علیه داعش» نیر عنوان تنها پرونده بینالملل این شماره صدا است که طی آن اختلافات دو گروه تروریستی القاعده و داعش مورد بررسی قرار گرفته است.
گروه سینمای این هفته نامه اما در پرونده خود سراغ استندآپ کمدی رفتهاند و در پروندهای با عنوان «خنده در تاریکی» به کیفیت فراگیر شدن این نوع از کمدی در ایران پرداختهاند.
مرگ تیمورتاش نیز دستمایه گروه تاریخ این هفتهنامه برای گردآوری پروندهای تاریخی با عنوان «دیپلماسی تیمور» بوده است.
تازهترین شماره هفته نامه خبری تحلیلی «صدا» در ۱۱۶ صفحه و به قیمت ۶ هزار تومان منتشر شده است.
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