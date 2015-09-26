به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان البرز در جلسه کمیته نظارت بر حفظ حقوق شهروندی که در دادگستری کل استان البرز برگزار شد با تقدیر از تلاش‌های انجام شده در کمیته حفظ حقوق شهروندی استان البرز، اظهار کرد: از افتخارات جمهوری اسلامی ایران این است که نظامی بر اساس احکام دینی است و توجه به کرامت انسانی در سرلوحه همه برنامه‌هایش قرار دارد.

وی با بیان اینکه اصول متعدد قانون اساسی بر حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی تاکید دارد، گفت: نظام ما مبتنی بر مردمسالاری دینی است و حقوق شهروندان در آن لحاظ شده و همه مکلف هستیم به این حقوق احترام بگذاریم.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه همه حقوق در نظر گرفته شده برای شهروندان برگرفته از آرمان‌های نظام اسلامی و خون مقدس شهیدان است، تصریح کرد: رعایت شئونات انسانی، پایه و اساس دادرسی‌هاست که در قانون جدید به آن زیاد پرداخته شده است و تلاش شده همه حقوق در آن منظور شود که باید زمینه‌ها و بسترهای اجرایی شدن آن نیز فراهم شود.

وی اولویت در دادرسی‌ها را با حفظ حقوق شهروندی و شئونات انسانی دانست و ادامه داد: هر قدمی در این مسیر برداشته شود باقیات الصالحات است و لبخند رضایتی که بر چهره ارباب رجوع دیده می‌شود با هیچ پاداشی قابل قیاس نیست.

فاضلیان با تاکید بر اینکه شعار دستگاه قضایی تحقق قانون است، گفت: می‌خواهیم در مسیر قانون مداری فرهنگ‌سازی کنیم و با هر اقدامی که منجر به نقض قانون شود برخورد کنیم برای اینکه معتقدیم این تنها راه اصلاح جامعه است.

وی با اشاره به اینکه نگاه حاکمیتی نباید منجر به تضییع حقوق مردم شود، تصریح کرد: بازرسی‌ها از وظایف کمیته حفظ حقوق شهروندی است که باید بازدید از حوزه‌های قضایی، کلانتری‌ها، ندامتگاه‌ها و بازداشتگاه‌ها در اولویت باشد و بررس‌ها نگاه دقیق و کار‌شناسانه به حوزه مورد بررسی داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان البرز تاکید کرد: در این کمیته تدابیری اتخاذ شود مردم به سهولت با دبیر آن ارتباط برقرار کنند و کمیته را بشناسند تا بتوانند شکایات و گلایه‌هایشان را ارائه دهند.

وی در پایان گفت: در همه مجتمع‌ها، کلانتری‌‌ها، ندامتگاه‌ها و بازداشتگاه‌ها صندوق‌های ویژه‌ای تعبیه شود تا مردم شکایات خودشان را در آن قرار دهند و به سرعت رسیدگی و بررسی شود.