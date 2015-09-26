توضیح سرمربی تیم ملی درمورد بازگشت شمسایی/ ادامه فوتسال اسپانیایی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناظم الشریعه در نشست خبری ظهر امروز خود که در فدراسیون فوتبال برگزار شد، ابتدا صحبت‌هایش را با یک بیت شعر در جهت همدلی و وفاق در فوتسال آغاز کرد و گفت: حاصل نشود رضای سلطان تا خاطر بندگان نجویی/ خواهی که خدای بر تو بخشد، با خلق خدای کن نکویی

ناظم الشریعه در ابتدای صحبت هایش با اشاره فرصتی که تیم ملی برای آماده سازی اش از دست داده است گفت: ما به اندازه کافی زمان را از دست داده ایم اما پتانسیل تیم ملی فوتسال ایران بالاست.

وی افزود: باید برنامه مناسب داشته باشیم و همه از تیم ملی فوتسال حمایت کنند. نباید فکر کنیم چون من سرمربی هستم دیگران نباید حمایت کنند. بهتر است برای آینده برنامه مناسبی داشته باشیم و راهکار خوبی پیدا کنیم.

سرمربی جدید تیم ملی فوتسال ایران خاطرنشان کرد: مهمترین چیز برای ما داشتن لیگ مناسب است. لیگ منظم و منسجم است که باعث می شود بازیکنان با شرایط خوب به تیم ملی بیایند ولی نمی‌توانیم اردوی غیر پیوسته داشته باشیم.

ناظم الشریعه افزود: سعی کردیم بهترینها را برای حضور در روسیه دعوت کنیم. برای دیدار با تیم ملی ایتالیا هم تقریبا همین مواردی است که می دانید. کارهای مربوط به این دو سفر انجام شده است . با این حال ۱۶ نفر فهرست روسیه با ایتالیا فرق دارد.

وی درباره اینکه آیا ممکن است بازیکنان جدید و پدیده‌ای به تیم ملی دعوت کند یا خیر، تاکید کرد: ما امسال با مجوز کمیته فوتسال کاری را در بحث استعدادیابی آغاز کرده‌ایم که بی‌نظیر است و طبق این طرح فوتسال ایران را برای استعدادیابی به ۱۰ منطقه تقسیم کرده‌ایم تا در نهایت ۱۵۰ بازیکن انتخاب کنیم و دو تیم جوانان و امید را تشکیل بدهیم.

ناظم الشریعه افزود: هدف ما این است که این استعدادها به تفکرات تیم ملی نزدیک شوند. به نظرم تا آخر امسال می‌توانیم تیم امید و جوانانمان را از همین استعدادیابی ببندیم.

سرمربی تیم ملی فوتسال در خصوص اینکه در شروع کارش در تیم ملی بر وفاق و همدلی مربیان تاکید داشته ولی بعضی از مربیان علیه او صحبت‌هایی را مطرح کرده‌اند، گفت: باید منطقی فکر کنیم. آیا شما قبول دارید که من دسترنج همین لیگ فوتسال هستم؟ همه ما از دل لیگ آمده‌ایم. من احترام همه را دارم. هر موقع یک نفر به اشتباه حرفی بزند، کوتاه می‌آیم. من قول می‌دهم وفاق ملی را ایجاد کنم، حتی اگر باشند افرادی که این را نخواهند.

وی افزود: البته هیچکس نیست که نخواهد تیم ایران قهرمان شود و موفق باشد. من قبلا هم گفته‌ام چیزی نیستم و روزی که قرار بود به تیم ملی بیایم از خیلی‌ها اجازه گرفتم. من منیت و غرور ندارم و معتقدم که باید برای کار و موفقیت غرورها را بشکنیم. لذت این کار وقتی است که پرچم ایران به اهتزاز درمی‌آید.

ناظم‌الشریعه خاطرنشان کرد: ما باید با همدیگر در فوتسال صادق باشیم. من الان هم به خیلی از مربیان لیگ زنگ می‌زنم و نظرشان را درباره بازیکنان می‌پرسم. من نماینده تمام مربیان لیگ هستم و اگر دوست داریم مربی ایرانی بالای سر تیم ملی باشد و با آوردن مربی خارجی با این شرایط اقتصادی پولمان را هدر ندهیم، باید از همدیگر حمایت کنیم. البته منظور من از هدر دادن پول این نیست که ارزش مربیان خارجی کم است، بلکه با توجه به شرایط اقتصادی این حرف را می‌زنم.

سرمربی تیم ملی فوتسال یادآور شد: در ۳-۲ سال گذشته با حضور خسوس کاندلاس الگویی از فوتسال اسپانیایی در تیم ما ترسیم شده است که باید در همین راه قدم برداریم. اگر به راه دیگری برویم، تمام سال‌های گذشته را از دست داده‌ایم. به هر حال اگر با واقعیت‌ها کار کنیم، بعید نیست که قهرمان آسیا شویم.

وی تاکید کرد: قهرمانی تیم ملی یکسری ابزار می‌خواهد. ابزار فنی قهرمانی با من است و ابزار حمایتی با فدراسیون فوتبال. ما در دوره گذشته قهرمانی آسیا را از دست داده‌ایم و برای رسیدن به قهرمانی باید امکانات نزدیک به این هدف را فراهم کنیم. ازبکستان و ژاپن شرایط خوبی دارند و در این مدت با برگزاری اردوها از ما جلوتر بودند ولی ما باید ابتدا جایگاه خودمان را تثبیت کنیم و سپس به سراغ برنامه‌های دیگر برویم.

ناظم‌الشریعه درباره مدت زمان قراردادش با فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: هنوز قراردادم امضا نشده و منتظر بازگشت کفاشیان از مالزی هستیم تا در این باره صحبت کنیم. قرارداد من یکساله و تا قبل از جام جهانی فوتسال است. من باید یک جلسه با کفاشیان برگزار کنم چون مربی هستم و یکسری توقعات دارم. با تغییراتی که در کنفدراسیون فوتبال آسیا رخ داده، علی کفاشیان در حال حاضر نفر اول فوتسال آسیا است و ما باید توقع خودمان را بالاتر ببریم.

وی ادامه داد: ما اگر قهرمانی آسیا را می‌خواهیم باید توقعمان را بالاتر ببریم. همین الان ما به دنبال ایجاد یک اتاق فکر در کمیته فوتسال هستیم که در این اتاق روی همه باز است. ما تلاش می‌کنیم به روز باشیم و هر کسی که خواست نظری بدهد، می‌تواند بیاید. ما دنبال تغییر هستیم و شاید یکی از دلایلی که نتوانستیم تا الان موفق باشیم این بوده که از افکار بالقوه استفاده نکرده‌ایم.

سرمربی تیم ملی فوتسال در پاسخ به سئوالی مبنی بر استفاده از بازیکنان پیشین تیم ملی که در زمان خسوس کاندلاس از تیم کنار گذاشته شدند، گفت: ملاک من آمادگی بازیکنان است و سن و سال برایم مهم نیست، چون در فوتسال یک بازیکن می‌تواند حتی کمتر از یک دقیقه تاثیرش را بگذارد.

ناظم‌الشریعه درباره اینکه آیا قرار است راه خسوس کاندلاس را در تیم ملی طی کند و یا اینکه در این تیم به دنبال تغییرات می‌گردد، تصریح کرد: من از لحاظ فنی گفتم که باید یک الگویی را برای تیم ملی در نظر بگیریم. وقتی بخواهیم به یک شرایط مساعد برسیم باید برنامه‌مان را ترسیم کنیم. باید قبول کنیم الگوی فنی خسوس کاندلاس از لحاظ جوان‌گرایی در تیم ملی خوب بود.

وی همچنین در واکنش به انتقاد یک خبرنگار مبنی بر اینکه سرمربی تیم ملی تجربه بین‌المللی ندارد، ضمن برشمردن کارنامه کاری خود، درباره حضور علی صانعی در کادر فنی تیم ملی تصریح کرد: من هیچ چیز نیستم، ولی وظیفه علی صانعی در تیم ملی فوتسال مشخص است. وقتی تیمی نتیجه نمی‌گیرد این سرمربی است که زیر سئوال می‌رود. من خودم اصرار داشتم صانعی به تیم ملی بیاید چون با من همفکر است و با توجه به حضور در مسابقات جام جهانی و جام ملت‌های آسیا، تجربیات گرانبهایی دارد.

خبرنگاری از ناظم‌الشریعه در خصوص بازگشت وحید شمسایی به تیم ملی سئوال پرسید و اینکه ممکن است با بازگشت شمسایی، وی نفر اول تیم ملی باشد نه ناظم‌الشریعه. سرمربی تیم ملی در واکنش به این سئوال هم گفت: نفر اول تیم ملی نمی‌تواند بازیکن باشد. هر چند وحید در تاسیسات سرمربی و بازیکن است ولی شرایط تیم ملی فرق می‌کند. وحید در فوتسال یک استثناء است، هم در عرصه مربیگری و هم در عرصه بازیگری. نمی‌دانم چرا بعضی‌ها دوست ندارند او را ندیده بگیرند. چه اشکالی دارد وحید اسطوره فوتسال جهان باشد؟

وی با بیان اینکه با وحید شمسایی برای بازگشت به تیم ملی صحبت کرده است، یادآور شد: من خیلی راحت حرفهایم را به وحید زدم. او هم برای نیامدن به تیم ملی منطق‌هایی دارد، ولی ما هنوز به نتیجه نرسیدیم که او به تیم ملی بیاید یا نه.

«آیا وحید شمسایی در تیم ملی که ناظم‌الشریعه سرمربی آن است حاضر می شود به عنوان بازیکن حضور داشته باشد؟»، سرمربی تیم ملی در واکنش به این سئوال هم گفت: این دیگر مشکل وحید است. به نظر من که چند سال در فوتسال بوده‌ام سرمربی تیم ملی نمی‌تواند بازی کند. من با وحید هم صحبت کردم. دایره تفکرات من طوری است که اگر وحید بخواهد کمک کند، می‌تواند بیاید ولی صحبت‌هایش هم برای نیامدن منطقی است.

وی درباره اینکه آیا حاضر است برای بازگشت نظری و کشاورز به تیم ملی با آنها صحبت کند، تاکید کرد: من با وحید به عنوان یک بازیکن استثناء صحبت کردم و دلیل ندارد با بقیه صحبت کنم. البته کشاورز از بازیکنان قدیمی و قابل احترام است.

سرمربی تیم ملی فوتسال در پایان با بیان اینکه به تفکرات وحید شمسایی احترام می‌گذارد، گفت: ما باید به همدیگر کمک کنیم تا تیم ملی قهرمان شود. باید قبول کنیم که نمی‌توانیم از پله اول به پله دهم بپریم. من آدم انتقادپذیری هستم و هر کسی که نظری دارد، می‌تواند آن را به من بگوید.