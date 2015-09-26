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۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۲۵

«عروس مرده» داماد را به دنیای مردگان دعوت کرد

«عروس مرده» داماد را به دنیای مردگان دعوت کرد

باشگاه انیمیشن فرهنگسرای رسانه این هفته به نمایش و تحلیل فیلم «عروس مرده» به كارگردانی تیم برتون و مایک جانسون می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تحلیل و واكاوی انیمیشن «عروس مرده» یكشنبه ۵ مهر ساعت ١٨ در فرهنگسرای رسانه برگزار می شود.

عروس مرده فیلمی پویانمایی به کارگردانی تیم برتون و مایک جانسون و محصول سال ۲۰۰۵ کمپانی برادران وارنر آمریکا است.

فیلم روایتی بین دنیای زندگان و مردگان است. داستان در شهر کوچکی در انگلستان و در عصر ویکتوریایی اتفاق می‌افتد.

ویکتور فن دورت و ویکتوریا دورگلات بنا به ملاحظات مالی و اجتماعی خانواده‌هایشان می‌خواهند با هم ازدواج کنند. در هنگام تمرین مراسم عروسی، ویکتور خطابه‌ای را که باید بگوید فراموش می‌کند. او به جنگل می‌رود و در حالی که خطابه‌اش را با خود تکرار می‌کند، حلقه را از شاخه درختی که مانند یک دست از زمین بیرون آمده است عبور می دهد. شاخه در حقیقت دست عروس مرده‌ای است که از خاک بیرون مانده است.

باشگاه انمیشن رسانه هر هفته یکشنبه‎ها ساعت ۱۸ به دبیری محمدرضا مقدسیان با نمایش و نقد و بررسی یکی از آثار برتر پویانمایی برگزار می‌شود و ورود به آن برای علاقه مندان آزاد است.

کد مطلب 2924652
عطیه موذن

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    نظرات

    • مهدى ۱۷:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
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      اين فيلم رو حدود پنج سال پيش براى دخترم گرفتم، واقعا فيلم افسردگى آوريه
    • sahar ۰۷:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۶
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      بهترین انیمیشنی بود که در کودکی دیدم

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