«عروس مرده» داماد را به دنیای مردگان دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تحلیل و واكاوی انیمیشن «عروس مرده» یكشنبه ۵ مهر ساعت ١٨ در فرهنگسرای رسانه برگزار می شود.

عروس مرده فیلمی پویانمایی به کارگردانی تیم برتون و مایک جانسون و محصول سال ۲۰۰۵ کمپانی برادران وارنر آمریکا است.

فیلم روایتی بین دنیای زندگان و مردگان است. داستان در شهر کوچکی در انگلستان و در عصر ویکتوریایی اتفاق می‌افتد.

ویکتور فن دورت و ویکتوریا دورگلات بنا به ملاحظات مالی و اجتماعی خانواده‌هایشان می‌خواهند با هم ازدواج کنند. در هنگام تمرین مراسم عروسی، ویکتور خطابه‌ای را که باید بگوید فراموش می‌کند. او به جنگل می‌رود و در حالی که خطابه‌اش را با خود تکرار می‌کند، حلقه را از شاخه درختی که مانند یک دست از زمین بیرون آمده است عبور می دهد. شاخه در حقیقت دست عروس مرده‌ای است که از خاک بیرون مانده است.

باشگاه انمیشن رسانه هر هفته یکشنبه‎ها ساعت ۱۸ به دبیری محمدرضا مقدسیان با نمایش و نقد و بررسی یکی از آثار برتر پویانمایی برگزار می‌شود و ورود به آن برای علاقه مندان آزاد است.