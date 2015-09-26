آنهایی که سرمربی نشدند دوست ندارند تیم ملی فوتسال قهرمان شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری محمد ناظم الشریعه به همراه سیدرضا افتخاری، محمد هاشم زاده و امیر فراشی از ساعت ۱۲:۱۵ ظهر امروز در محل سالن کنفرانس روابط عمومی فدراسیون فوتبال برگزار شد.

در این نشست ابتدا افتخاری با تسلیت درگذشت حجاج ایرانی گفت： مذاکراتی که با خسوس داشتیم طوری پاسخ داد که فکر کردیم می‌توانیم با او ادامه بدهیم. ما حتی پیش نویس قرارداد را هم دادیم اما پاسخی دریافت نکردیم. قبول دارم او فرصت زیادی را از ما گرفت. البته اعتقاد داریم خسوس ارزش این فرصت دادن را داشت.

وی افزود: مباحث زیادی پیرامون این موضوع در رسانه ها مطرح شد. با این حال خواهش من این است که مباحث قبل را فراموش کنید چون وارد دنیای جدیدی شده ایم. هر صحبتی شد را فراموش می کنیم. باید دست به دست هم بدهیم تا در جام ملتها موفق شویم. خواهش می‌کنم از گذشته حرف نزنید و از اشخاص نام نبرید.

رئیس کمیته فوتسال تاکید کرد: همه دوستان شرایط فدراسیون فوتبال را می دانند. انتظار از تیم ملی باید بر اساس داشته ها باشد. آیا امکاناتی که برخی از کشورها مثل ژاپن دارند را ما داریم؟ تکیه ما به همین بازیکنان جوان و اهالی رسانه است. شما رسانه ها در موفقیت تیم ملی می توانید خیلی موثر باشید به شرطی که کمتر به حاشیه ها بپردازید و بیشتر به متن توجه کنید. اگر شما یکدل و یکرنگ نباشید، ما هم موفق نخواهیم بود.

افتخاری افزود: بحث حاشیه ای باعث می شود تیم نتیجه نگیرد. این تیم نه برای من است، نه برای شما. تیم ملی برای مردم است. خیلی ها برای این تیم زحمت کشیدند و بارها قهرمان شده ایم و ما نباید الان این فرصت را از دست بدهیم. هر وقت وارد مباحث جنجالی شده ایم، نتیجه نگرفتیم. دنبال این هستیم که آرامش به تیم برگردد.

وی ادامه داد: باید مباحث گذشته فراموش شود و فکر کنیم کار از امروز شروع شده است و تا جایی که می شود برای موفقیت تیم ملی تلاش کنیم.

خبرنگاری خطاب به رئیس کمیته فوتسال گفت: صحبت های شما درباره تکیه تیم ملی به بازیکنان، نه سرمربی برای قهرمانی خودش مصداق حاشیه سازی بود. چطور از رسانه ها چنین انتظاری دارید؟ افتخاری در این خصوص توضیح داد: ابتدا باید بگویم بحث خسوس کاندلاس تمام شده است. من به اندازه کافی در این باره توضیح دادم که چرا برای خسوس صبر کردیم. اگر در داخل کشور یکرنگی و همدلی بین مربیان بود، من تا الان سرمربی تیم را معرفی کرده بودم و اصلا معطل خسوس نمی ماندم. ما وقتی شمسایی را معرفی کردیم دیدید که چه معضلاتی پیش آمد.

وی ادامه داد: اینکه من گفتم ۷۰ درصد توانایی تیم ملی بازیکنان هستند و ۳۰ درصد سرمربی، را با یک مثال توضیح می دهم. به عنوان مثال اگر از تیم بارسلونای اسپانیا مسی و نیمار را بگیرند، آیا مربی این تیم می تواند نتیجه بگیرد؟ امکان ندارد. بازیکنان تیم ملی ایران هم کلیدی هستند و تکیه خسوس و سایر مربیان هم روی این بازیکنان است. شما چند بازیکن تیم ملی را بگیرید و آن وقت ببینید حال و روز تیم چطور می‌شود.

رئیس کمیته فوتسال خاطرنشان کرد: بحث من اصلا این نبود که بخواهم مربیان خودمان را تضعیف کنم. مربی وظیفه خودش را انجام می دهد ولی این بازیکنان هستند که داخل زمین با تکنیک خودشان نتیجه را عوض می کنند. واقعیت چیزی است که شما هم آن را می دانید.

افتخاری اظهار کرد: ما در لیگ خودمان مربیان خوب زیادی داریم ولی شاید تیمشان نتیجه خوب نگرفته و همین الان ته جدول هستند. می دانید چرا تیم تاسیسات نتیجه می‌گیرد؟ آیا همه چیز این تیم سرمربی است؟ آن تیم را دست هر مربی بدهی، قهرمان می کند!

وی یادآور شد: البته من نمی خواهم وحید شمسایی (سرمربی تیم تاسیسات) را تضعیف کنم. مربی نقش زیادی هنگام بستن تیم و آغاز تمریناتش دارد ولی خودتان می دانید که این بحث‌ها تمامی ندارد.

رئیس کمیته فوتسال خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهم به هیچ‌کس توهین شود. توهین جایز نیست و حرمت آدم‌ها را باید نگه داشت. به هر حال شمسایی سئوالاتی از من داشت که مرا وادار به واکنش می‌کرد. نمی‌شود گفت مقصر همه بحث‌هایی که در گذشته مطرح شده، من بوده‌ام. سئوالات جهت‌دار ما را از اصل ماجرا خارج می‌کند! من خواهش می‌کنم سئوالی بپرسید که به نفع فوتسال باشد!

افتخاری در خصوص مشکلات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فدراسیون فوتبال در تیم ملی فوتسال، یادآور شد: فدراسیون فوتبال نمی‌تواند تمام نیاز ما را برآورده کند. ما سال گذشته مشکلی برای تامین لباس تیم ملی نداشتیم، چون اسپانسر تیم ملی فوتبال، لباس ما را هم تامین می‌کرد ولی مشکل این بود که طبق قرارداد، تحویل اجناس در بدهی بود که این یک مقدار برایمان دشوار بود و اذیت شدیم.

وی ادامه داد: در همه سازمان‌ها و ادارات هر وقت یک کمیته یا یک تشکیلات بخواهد کاری انجام دهد، تمام اعتبار و بودجه آن را ابتدای سال معین می‌کنند ولی بودجه ما ابتدای سال صفر است و با صفر شروع می‌کنیم به این امید که علی کفاشیان بتواند از یک جایی پولی تهیه کند و به ما بدهد.

رئیس کمیته فوتسال همچنین در خصوص اینکه چرا این کمیته درآمدزایی خاصی ندارد، تاکید کرد: درآمدزایی جزو وظایف یک مدیر نیست! فدراسیون فوتبال خودش کمیته بازاریابی دارد. ما که نباید دغدغه مسائل مالی داشته باشیم که آیا بتوانیم چند تیم برای برگزاری بازی تدارکاتی دعوت کنیم یا خیر؟ البته سال گذشته همه کارها را پیش بردیم و فقط بازی با پرتغال جور نشد که آن هم به خاطر فرصت کم صدور ویزا بود.

افتخاری همچنین با بیان اینکه باید با توجه به مشکلات مالی، در فدراسیون صرفه‌جویی شود گفت: ما برای بازی با روسیه به بازیکنان گرمکن‌هایی می‌دهیم و از آنها می‌خواهیم برای بازی با ایتالیا هم این گرمکن‌ها را نگه دارند.

در این هنگام خبرنگاران به رئیس کمیته فوتسال یادآوری کردند که طبق صحبت‌های سرمربی تیم ملی، اسامی بازیکنان این تیم برای بازی با روسیه و ایتالیا یکی نیست؛ چطور ممکن است که با این شیوه به بازیکنان ملی‌پوش گرمکن بدهند؟

افتخاری در این هنگام با کمک دیگر مربیان تیم ملی، تاکید کرد که در لیست تیم ملی برای بازی با ایتالیا فقط دو، سه تغییر صورت می‌گیرد. وی همچنین گفت که باید در تیم ملی صرفه‌جویی کنیم چون غیر از این هیچ کار دیگری درست نیست!

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر حضور علی صانعی به عنوان مدیر فنی در تیم ملی فوتسال و اینکه آیا این انتخاب نظر کمیته فنی بوده یا کمیته فوتسال؟ گفت: صانعی را خود من به ناظم‌الشریعه پیشنهاد کردم نه کمیته فنی. من با ناظم‌الشریعه مشورت کردم و در نهایت صانعی را انتخاب کردیم. از انتخاب صانعی هم راضی هستم، چون توانستند از بین مربیان ایرانی، یکی از بهترین‌ها را برای تیم ملی دعوت به همکاری کنند.

رئیس کمیته فوتسال درباره حمایتش از کادر جدید تیم ملی و اینکه گفته بود این حمایت تا زمان نتیجه‌گیری تیم ملی ادامه خواهد داشت، گفت: من گفته‌ام که مدت زمان همکاری مربیان جدید با تیم ملی، دست خودشان است و اگر عملکردشان مثبت باشد حتی تا انقلاب مهدی می‌توانند در تیم ملی بمانند. آنها در تیم ملی هستند تا وقتی که صدای شما (خبرنگاران) دربیاید.

رئیس کمیته فوتسال ضمن حمایت مجدد از سرمربی پیشین تیم ملی، گفت: خسوس کارهای خوب زیادی در تیم ملی انجام داد و جوانگرایی فعلی لیگ هم نتیجه کار اوست! من همان حمایتی را که از خسوس کردم، از ناظم‌الشریعه خواهم داشت. اینها مربیان ایرانی و جوان هستند که هم از نظر اخلاقی و هم از نظر فنی، شخصیت نشستن روی نیمکت تیم ملی را دارند.

افتخاری با بیان اینکه تیم ملی برای او نیست و نیازی هم به قهرمانی‌های این تیم ندارد، گفت: کار خیلی سخت شده است. شما در جام باشگاه‌ها هم دیدید که حتی تیم‌های عربی هم در فوتسال قد عَلَم کرده‌اند و مثل سابق نیستند. من سال گذشته به افشین دبیری (مالک باشگاه دبیری) گفتم تیم خود را تقویت کنید و به جام باشگاه‌های آسیا بروید، اما آنها حرف ما را گوش نکردند و خودتان هم دیدید که در آسیا به عنوان سومی رسیدند، آن هم در ضربات پنالتی مقابل تیمی مثل چین که 10 گل از ما خورده بود.

وی درباره وضعیت ساختمان کمیته فوتسال که به تازگی خریداری شده است، گفت: این ساختمان به زودی افتتاح می‌شود. ما یک ریال هم بابت خرید آن از فدراسیون پولی نگرفتیم و همه پول آن از محل درآمد خودمان بوده است. ما هزینه‌هایمان را کاهش دادیم و چیزی حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان پول ساختمان دادیم.

رئیس کمیته فوتسال در پاسخ به این سئوال که چرا با توجه به حضورش در سمت مشاور اقتصادی وزیر ورزش، وضعیت مالی فوتسال چندان مساعد نیست؟ گفت: من مشاور اقتصادی وزیر نیستم، بلکه دبیر کمیسیون اقتصادی و فقط یک عضو از این کمیسیون هستم. کارهای ما، کارهای کلان است و به بودجه سال 93 برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام از طریق مزایده اماکن بلااستفاده برمی‌گردد.

افتخاری خاطرنشان کرد: من نمی‌خواهم بگویم خرید ساختمان کمیته فوتسال کار من بوده است، ولی آیا در گذشته هم این سرمایه‌گذاری‌ها بوده و آجر روی آجر گذاشته‌اند؟ ما لازم بود که یک پایگاه برای خودمان داشته باشیم. حالا هم محمد هاشم‌زاده را مامور کردیم تا سایت این مجموعه را در دست بگیرد و کار را پیش ببرد.

وی به تلاش‌هایش برای حل مشکل مالی فوتسال اشاره کرد و گفت: من چند جلسه با چند بانک برگزار کردم تا اسپانسر لیگ و تیم ملی شوم. نمی‌خواهم بگویم کلاس فوتسال پایین آمده که آنها جرات نکردند جلو بیایند ولی تا زمانی که حاشیه‌های گذشته که به ما ارث رسیده، جمع نشود، اسپانسرها هم رغبت نمی‌کنند جلو بیایند. سعی ما این بوده تا آرامش را به فوتسال برگردانیم و جلوی تبانی‌ها را بگیریم.

خبرنگاری نسبت به حضور محمد ناظم‌الشریعه روی نیمکت تیم ملی بدون تجربیات بین‌المللی انتقاد کرد و گفت که کمیته فوتسال راه چند سال پیش را می‌رود که تیم ملی با علی صانعی نتیجه نگرفت.

رئیس کمیته فوتسال در واکنش به این انتقاد گفت: این‌طور هم نیست که ناظم‌الشریعه تجربه نداشته باشد. این موضوع را باید خودش جواب بدهد، ولی درباره علی صانعی که نتیجه نگرفت، باید بگویم وقتی او بعد از مسابقات آسیایی هنوز به فرودگاه نرسیده، له‌اش کردند؛ در حالی که باید به وی فرصت می‌دادند.

افتخاری افزود: نباید با یک باخت سرمربی را برکنار کرد. همین ژاپن در چند سال گذشته چهار بار با ما بازی کرد که سه بار شکست خورد و تنها یک بار آن هم در ضربات پنالتی به پیروزی رسید، ولی هرگز سرمربی خود را عوض نکرد. وقتی علی صانعی از مسابقات آسیایی برگشت، به او پیشنهاد کردند که سرمربی تیم امید شود، ولی او قبول نکرد. احساسم این بود که او روحیه‌اش را از دست داده است، چون به وی حمله شده بود؛ باید این فرهنگ عوض شود.

وی گفت: ما باید یک فرصت دیگر به علی صانعی می‌دادیم. امیدوارم او در این فرصت اشتباهات گذشته خود را تکرار نکند و بتواند آنها را جبران کند. به نظر من صانعی، آن صانعی چهار سال پیش نیست.

رئیس کمیته فوتسال درباره اینکه آیا با مطرح کردن مشکلات مالی، به دنبال بهانه‌تراشی در صورت ناکامی احتمالی تیم ملی در جام ملت‌های آسیا است؟ تصریح کرد: اینها بهانه نبود، بلکه واقعیت‌هایی بود که مطرح کردم. من اگر ژاپن را مثال زدم، به این خاطر بود که با آن همه امکانات، سه بار به ما باخته‌اند. من نگفتم چون امکانات ژاپنی‌ها بیشتر است، ما نمی‌توانیم قهرمان شویم. تکیه ما به چیزهایی است که دیگر کشورها ندارند مثل بازیکن یا حمایت رسانه‌ها.

افتخاری با بیان اینکه تیم ایران چشم و دست و پا بسته، پا به مسابقات جام ملت‌های آسیا نمی‌گذارد، یادآور شد: تمام تلاشمان را می‌کنیم تا با امکاناتی که داریم، به موفقیت برسیم. من حتی اگر شده از جاهای دیگر کمک می‌گیرم تا تیم ملی موفق باشد. شرط اول موفقیت، شرایط مالی نیست بلکه همدل بودن است.

وی ادامه داد: من در فوتبال و فوتسال تجربه زیادی دارم. هر وقت تیمی به حاشیه کشیده شود، نتیجه نمی‌گیرد. مثل مقدماتی جام جهانی 1998 فرانسه که محمد مایلی‌کهن سرمربی تیم ملی بود و تیم در قطر به حاشیه کشیده شد. همان موقع بود که تیم ملی به قطر باخت و فدراسیون فوتبال کادر فنی را عوض کرد تا به تیم شوک وارد کند. در این‌جور مواقع شما (رسانه‌ها) باید به داد ما برسید. همان‌موقع در تیم ملی یک عده‌ای خاص بدشان نمی‌آمد جنجال و حاشیه بیشتر باشد.

رئیس کمیته فوتسال یادآور شد: طبیعی است حالا که ناظم‌الشریعه سرمربی تیم ملی شده، آنهایی که انتخاب نشده‌اند دوست نداشته باشند تیم ما قهرمان شود؛ اینجاست که شما باید کمک کنید. اگر دید شما مثبت باشد، کسی به خودش جرات نمی‌دهد، به این موضوع ورود کند.

وی بار دیگر با اعلام حمایت از کادر فنی تیم ملی، گفت: این مربیان به خاطر پول به تیم نیامدند و هیچ چشم‌داشتی ندارند. آنها دلشان سوخته است که به تیم ملی آمده‌اند و می‌خواهند تیم ملی را به آسیا برسانند.

افتخاری درباره وضعیت کادر فنی تیم امید و اینکه آیا مربیان جدیدی برای این تیم انتخاب خواهند شد یا خیر؟ گفت: تیم امید تا سال 2017 هیچ برنامه‌ای ندارد و برای همین دلیلی ندارد برویم مربی جدید بیاوریم و قرارداد ببندیم و به آنها پول بدهیم. تا سال 2017 شرایط سنی بازیکنان فعلی طوری است که در آن موقع دیگر به درد تیم امید نمی‌خورد. ما باید یک سال مانده به مسابقات، کارمان را جدی شروع کنیم.

رئیس کمیته فوتسال در پایان درباره سرپرست تیم ملی هم گفت: هنوز سرپرست تیم ملی مشخص نشده است ولی آن را به زودی معرفی خواهیم کرد.