علی قوی تن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از سال ۷۰ به فیلمسازی حرفه ای در سینما روی آورده است، اظهار داشت: تاکنون شش فیلم در بخش کودک و نوجوان ساخته ام که در فستیوال ها موفق بوده و به عنوان کارهای ارزشی مطرح شده اند.

کارگردان فیلم سینمایی «آسمان آبی مادرم» ادامه داد: با وجود ارزشی بودن کارها متاسفانه هیچ گاه در اکران پشتیبانی جدی به عمل نمی آید و فیلم ها با سرمایه گذاری شخصی ساخته می شود.

قوی تن با تاکید براینکه آینده هر کشوری از آن کودکان و نوجوانان آن کشور است، گفت: اگر در فیلم ها به مسائل و زندگی نوجوانان پرداخته شود یک کارگاه هنری، ‌ارزشی و فرهنگی ایجاد می شود.

وی در ادامه به فیلم راه یافته اش به بخش مسابقه سینما اشاره و عنوان کرد: فیلم سینمایی «آسمان آبی مادرم» به مشکلات زندگی نوجوانانی می پردازد که در مناطق محروم و دور از شهر زندگی می کنند، کودکان و نوجوانانی که هنوز هم به والدین خود کمک می کنند و در سختی هایی زندگی با خانواده خود شریکند.

این کارگردان سینمای کشور با اشاره به تفکیک بخش های نوجوان و کودک از هم در جشنواره، گفت:‌ این اقدام با تفکری تخصصی صورت گرفته، اما طبق نظر شخصی، با این تفکیک مخالفم چراکه این تفکیک گرما و هیاهو را از جشنواره می گیرد.

قوی تن با اشاره به اینکه بخش کودک و نیز نوجوان هر یک مخاطب خاص خود را دارد، ‌افزود: هنگامی که کودک، نوجوان و حتی جوان را در کنار هم بگذاریم جشنواره پربارتری را شاهد خواهیم بود.

وی به علیرضا شجاع نوری به عنوان یکی از پایه گذاران اصلی جشنواره کودک و نوجوان اشاره کرد و ادامه داد: در سال هایی که جشنواره ای به این شکل وجود نداشت عده ای از مسئولان تلاش کردند جشنواره ای به نام کودک و نوجوان تشکیل دادند که حدود شش سال درخشش داشت و بعد از آن افول کرد و به فراموشی سپرده شد.

کارگردان فیلم سینمایی «آسمان آبی مادرم» با تاکید براینکه فیلم های جشنواره باید از سوی دولت حمایت شوند تا تاثیر لازم را بر آیندگان کشور بگذارد، گفت: اگر دولت از سینمای نوجوان و اهداف جشنواره حمایت کند سینمای نوجوان به رشد و بالندگی می رسد و تاثیرش را برمخاطب خاص خود می گذارد اما در غیراین صورت در اندازه یک جشنواره نمایش باقی خواهد ماند.