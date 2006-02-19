تمجيد سايت بايرن مونيخ از علي كريمي

به گزارش خبرنگار "مهر" سايت بايرن مونيخ پيرامون عملكرد بازيكن ايراني تيم بايرن در بازي مقابل هانوفر كه به تساوي يك بر يك انجاميد گزارش داد: بهترين فرصت بايرن مونيخ در ديدار با هانوفر زماني حاصل شد كه كريمي با حركتي تماشايي خود را به محوطه جريمه حريف رساند و توپ را به تيردروازه كوبيد.

در اين سايت خبري آمده فليكس ماگات به جاي سباستين دايسلر و شواين اشتايگر از كريمي و فيليپ لام در ميانه زمين استفاده كرد.

برداريچ در دقيقه 56 براي هانوفر گلزني كرد و بالاك در دقيقه 89 گل خورده بايرن راجبران كرد.