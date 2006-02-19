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۳۰ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۲۶

نخستين 90 دقيقه بوندس ليگايي بازيكن ايراني بايرن؛

تمجيد سايت بايرن مونيخ از علي كريمي

تمجيد سايت بايرن مونيخ از علي كريمي

علي كريمي روز گذشته براي نخستين بار طي رقابت هاي بوندس ليگا به مدت 90 دقيقه در تركيب بايرن مونيخ حضور پيدا كرد و عملكرد درخشاني را از خود به نمايش گذاشت.

به گزارش خبرنگار "مهر" سايت بايرن مونيخ پيرامون عملكرد بازيكن ايراني تيم بايرن در بازي مقابل هانوفر كه به تساوي يك بر يك انجاميد گزارش داد: بهترين فرصت بايرن مونيخ در ديدار با هانوفر زماني حاصل شد كه كريمي با حركتي تماشايي خود را به محوطه جريمه حريف رساند و توپ را به تيردروازه كوبيد.

 در اين سايت خبري آمده فليكس ماگات به جاي سباستين دايسلر و شواين اشتايگر از كريمي و فيليپ لام در ميانه زمين استفاده كرد.

 برداريچ در دقيقه 56 براي هانوفر گلزني كرد و بالاك در دقيقه 89 گل خورده بايرن راجبران كرد.

کد مطلب 292466

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