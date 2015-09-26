حجت الله جهانبخشی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مانور خودرویی آتش نشانی با حضور ۲۰ دستگاه خودروی آتش نشان طی روز آتش نشانی در ۷ مهر ماه خبر داد و گفت: برنامه های متنوع طی این هفته برگزار شده که در این راستا دو نمایشگاه ثابت از سوم تا هفتم مهر ماه در محل مسجد جامع و پارک نوبهار کرمانشاه برپا خواهد شد.

مدیرعامل آتش نشانی کرمانشاه، از حضور آتش نشانان کرمانشاه در نماز جمعه این هفته و انجام تبلیغات محیطی برای اطلاع رسانی و معرفی خدمات آتش نشانی نیز خبر داد.

وی، دیدار با خانواده های شهدای آتش نشان، غبار روبی مزار شهدا و به احتزاز درآوردن بالونی با تزئینات مربوط به آتش نشانی و...به عنوان دیگر برنامه های تدارک دیده شده برای ۷ مهر یاد کرد.

جهانبخشی از حضور ۱۶۴ نیرو در آتش نشانی کرمانشاه خبرداد و گفت: طی برنامه ریزی های صورت گرفته و آزمون برگزار شده، ۱۲۰ نیروی متخصص، جوان و جدید طی امسال جذب آتش نشانی کرمانشاه می شوند.

وی تصریح کرد: پیش از این با کمبود نیرو، به خصوص نیروی متخصص روبرو بودیم و از ۱۱ ایستگاه آتش نشانی در کرمانشاه دو ایستگاه آن به علت کمبود نیرو غیرفعال است.

مدیرعامل آتش نشانی کرمانشاه گفت: هم‌چنین در برنامه ۵ ساله ششم توسعه و طی ۵ سال آتش نشانی کرمانشاه ۷۰۰ نیروی جدید جذب خواهد کرد و مشکل کمبود نیرو نیز تا حدی برطرف می شود.

وی وجود نیروی خانم را از ضروریات عملیات های آتش نشانی برشمرد و گفت: هم اکنون بیش از ۲۰۰ داوطلب بانوی آتش نشان در کرمانشاه وجود دارد.

جهانبخشی، نردبان بلند نجات را از کمبودهای آتش نشانی کرمانشاه عنوان و تصریح کرد: خوشبختانه طی مکاتبات انجام شده، قرار است از سوی سازمان شهرداری ها در کشور و طبق نظرات کارشناسانه این نردبان نیز به صورت تجمیع خریداری و طی امسال یا سال آینده در اختیار آتش نشانی کرمانشاه قرار گیرد.

وی به برخی از اقدامات انجام شده توسط آتش نشانی کرمانشاه اشاره کرد و ارائه آموزش به دانش آموزان مدارس و همچنین نیروهای ادارات و ارگان ها را از جمله اقدامات آتش نشانی کرمانشاه در نیمه اول سال ۹۴ عنوان کرد.

وی خاطر نشان کرد: آموزش به دانش آموزان حوزه های بسیج استان نیز به صورت ویژه در دستور کار قرار داشته است.

مدیر عامل آتش نشانی استان کرمانشاه همچنین از تجهیز و بازسازی ایستگاه های امداد و نجات آتش نشانی خبر داد و گفت: طی ۶ ماهه اول امسال ۵ ایستگاه امداد و نجات از مجموعه شهرداری تجهیز و بازسازی شده است.

جهانبخشی خاطر نشان کرد: نصب شیرهای آتش نشانی در نقاط حادثه خیز کرمانشاه از دیگر اقدامات سازمان آتش نشانی کرمانشاه بوده و در این راستا ۴۰ دستگاه از ابتدای سال در نقاط مذکور نصب شده است.

وی با یادآوری جذب ۱۲۰ نیرو، ایجاد مهمانسرا برای رفاه حال مهمانان و تدوین پیش نویس طرح تحول سامان را از دیگر اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان آتش نشانی کرمانشاه در نیمه اول امسال عنوان کرد.