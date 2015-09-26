  1. استانها
  2. کرمانشاه
۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۴۸

در گفتگو با مهر مطرح شد:

برنامه‌های روز آتش‌نشان در کرمانشاه/ ۱۲۰ نیرو امسال جذب می‌شوند

برنامه‌های روز آتش‌نشان در کرمانشاه/ ۱۲۰ نیرو امسال جذب می‌شوند

کرمانشاه- مدیرعامل آتش نشانی کرمانشاه با اعلام برنامه‌های روز آتش نشان از جذب ۱۲۰ نفر نیروی جدید طی امسال خبرداد.

حجت الله جهانبخشی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مانور خودرویی آتش نشانی با حضور ۲۰ دستگاه خودروی آتش نشان طی روز آتش نشانی در ۷ مهر ماه خبر داد و گفت: برنامه های متنوع طی این هفته برگزار شده که در این راستا دو نمایشگاه ثابت از سوم تا هفتم مهر ماه در محل مسجد جامع و پارک نوبهار کرمانشاه برپا خواهد شد.

مدیرعامل آتش نشانی کرمانشاه، از حضور آتش نشانان کرمانشاه در نماز جمعه این هفته و انجام تبلیغات محیطی برای اطلاع رسانی و معرفی خدمات آتش نشانی نیز خبر داد.

 وی، دیدار با خانواده های شهدای آتش نشان، غبار روبی مزار شهدا و به احتزاز درآوردن بالونی با تزئینات مربوط به آتش نشانی و...به عنوان دیگر برنامه های تدارک دیده شده برای ۷ مهر یاد کرد.

جهانبخشی از حضور ۱۶۴ نیرو  در آتش نشانی کرمانشاه خبرداد و گفت: طی برنامه ریزی های صورت گرفته و آزمون برگزار شده، ۱۲۰ نیروی متخصص، جوان و جدید طی امسال جذب آتش نشانی کرمانشاه می شوند.

وی تصریح کرد: پیش از این با کمبود نیرو، به خصوص نیروی متخصص روبرو بودیم و از ۱۱ ایستگاه آتش نشانی در کرمانشاه دو ایستگاه آن به علت کمبود نیرو غیرفعال است.

مدیرعامل آتش نشانی کرمانشاه گفت: هم‌چنین در برنامه ۵ ساله ششم توسعه و طی ۵ سال آتش نشانی کرمانشاه ۷۰۰ نیروی جدید جذب خواهد کرد و مشکل کمبود نیرو نیز تا حدی برطرف می شود.

وی وجود نیروی خانم را از ضروریات عملیات های آتش نشانی برشمرد و گفت: هم اکنون بیش از ۲۰۰ داوطلب بانوی آتش نشان در کرمانشاه وجود دارد.

جهانبخشی، نردبان بلند نجات را از کمبودهای آتش نشانی کرمانشاه عنوان و تصریح کرد: خوشبختانه طی مکاتبات انجام شده، قرار است از سوی سازمان شهرداری ها در کشور و طبق نظرات کارشناسانه این نردبان نیز به صورت تجمیع خریداری و طی امسال یا سال آینده در اختیار آتش نشانی کرمانشاه قرار گیرد.

 وی به برخی از اقدامات انجام شده توسط آتش نشانی کرمانشاه اشاره کرد و ارائه آموزش به دانش آموزان مدارس و همچنین نیروهای ادارات و ارگان ها را از جمله اقدامات آتش نشانی کرمانشاه در نیمه اول سال ۹۴ عنوان کرد.

وی خاطر نشان کرد: آموزش به دانش آموزان حوزه های بسیج استان نیز به صورت ویژه در دستور کار قرار داشته است.

مدیر عامل آتش نشانی استان کرمانشاه همچنین از تجهیز و بازسازی ایستگاه های امداد و نجات آتش نشانی خبر داد و گفت: طی ۶ ماهه اول امسال ۵ ایستگاه امداد و نجات از مجموعه شهرداری تجهیز و بازسازی شده است.

جهانبخشی خاطر نشان کرد: نصب شیرهای آتش نشانی در نقاط حادثه خیز کرمانشاه از دیگر اقدامات سازمان آتش نشانی کرمانشاه بوده و در این راستا ۴۰ دستگاه از ابتدای سال در نقاط مذکور نصب شده است.

وی با یادآوری جذب ۱۲۰ نیرو، ایجاد مهمانسرا برای رفاه حال مهمانان و تدوین پیش نویس طرح تحول سامان را از دیگر اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان آتش نشانی کرمانشاه در نیمه اول امسال عنوان کرد.

کد مطلب 2924660

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها