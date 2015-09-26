رئیس سازمان اوقاف شهادت حاج محسن حاجی حسنی کارگر را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام به این شرح است:

«انالله و انا الیه راجعون»

حادثه تلخ و مصیبت بار منا در مکه مکرمه متاسفانه موجب جان باختن جمع کثیری از حجاج بیت الله الحرام و زائران حرم امن الهی در روز عید سعید قربان شد. در این فاجعه تلخ متاسفانه جامعه قرآنی کشورمان نیز یاران عزیزی را از دست داد. صبح امروز مطلع شدیم عزیز قاری ممتاز بین المللی جمهوری اسلامی ایران حاج محسن حاجی حسنی کارگر نیز در جمع قربانیان سرزمین منا جان خود را در طبق اخلاص نهاده و اسماعیل وار به لقای معشوق شتافته اند.

اینجانب شهادت این قاری برجسته را به مقام معظم رهبری، جامعه قرآنی، خانواده گرامی آن عزیز سفر کرده و همه دلسوختگان تسلیت و تعزیت عرض نموده، برای روح بلند آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای خانواده معزا و تمامی بازماندگان و وابستگان صبر و اجر جزیل را از درگاه حضرت حق مسألت می نمایم.

علی محمدی