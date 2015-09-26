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۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۳:۰۱

رئیس سازمان اوقاف شهادت حاج محسن حاجی حسنی کارگر را تسلیت گفت

رئیس سازمان اوقاف شهادت حاج محسن حاجی حسنی کارگر را تسلیت گفت

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف با صدور پیامی شهادت حاج محسن حاجی حسنی کارگر قاری بین المللی کشورمان را در حادثه تلخ و مصیبت بار منا تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام به این شرح است:

«انالله و انا الیه راجعون»

حادثه تلخ و مصیبت بار منا در مکه مکرمه متاسفانه موجب جان باختن جمع کثیری از حجاج بیت الله الحرام و زائران حرم امن الهی در روز عید سعید قربان شد. در این فاجعه تلخ متاسفانه جامعه قرآنی کشورمان نیز یاران عزیزی را از دست داد. صبح امروز مطلع شدیم عزیز قاری ممتاز بین المللی جمهوری اسلامی ایران حاج محسن حاجی حسنی کارگر نیز در جمع قربانیان سرزمین منا جان خود را در طبق اخلاص نهاده و اسماعیل وار به لقای معشوق شتافته اند.

اینجانب شهادت این قاری برجسته را به مقام معظم رهبری، جامعه قرآنی، خانواده گرامی آن عزیز سفر کرده و همه دلسوختگان تسلیت و تعزیت عرض نموده، برای روح بلند آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای خانواده معزا و تمامی بازماندگان و وابستگان صبر و اجر جزیل را از درگاه حضرت حق مسألت می نمایم.

علی محمدی

کد مطلب 2924665

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    نظرات

    • نسرین محمدی ۱۵:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
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      خدا رحمتش کنه
    • رضافاضل ۱۸:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۵
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      من که باورم نمشه.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟لعنت به آل سعود
    • محدثه ۰۰:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۰
      0 0
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      خوش به حالت حاج محسن.چه شهادت قشنگی .چه پرواز باشکوهی.آاااااااااه از این همه حسرت که بر دل ما موند.کاش ماهم اینطوری پرواز کنیم.
    • میترا ۲۰:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۳
      0 0
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      سلام بر شهدای مظلوم منا.حجکم مقبول و سعیکم مشکور. سلام بر شهید حاج محسن حاجی کارگر.ای عزیز خدا؛ما را دعا کن.خدایا به خانواده های انان صبر عنایت بفرما.اللهم العن علی آل سعود الی یوم القیامت.من یک مادرم.امیدوارم خدا به مادر این شهدا صبر عطا فرماید.
    • میترا از اهواز ۲۱:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۳
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      قربان دل مادرت حاج محسن.که باید دوری و فقدان فرزند جوان زیباو مومن وحافظ قرانش را تحمل کند.ای عزیز من که خود مادرم دلم شکست.برای مادرت صبوری دعا کن .بخدا خیلی سخته....من که یک غریبم غصه ات را زیاد خوردم..با امدنت به کشور ،حلوا برایت درست کردم ،بخاطر شخصیت قرانی ات.خوشاا بحالت ای شهید خانه خدا.........

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